Sydney Sweeney谷胸派對狂歡大跳扭臀舞　胸戰竟被前首富老婆擊敗

28歲荷里活性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《真的狠愛你》（Anyone but You）等作品成名，成為新一代銀幕性感女神！Sydney Sweeney憑甜美外貌與逆天驕人身材吸引千萬影迷，近日出席一個大型派對時，以銀色亮片超低胸短裙亮相、谷盡澎湃上圍，成為派對超級焦點！

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸紅色長裙亮相艾美獎紅地氈，事業線非常性感！（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney在派對上，與一眾明星名人合照時，比同樣盛裝打扮的好友更吸引眼球！Sydney在舞池狂歡豪放熱舞，更翹起美臀大跳扭臀舞，讓嘉賓亦大飽眼福！然而Sydney在其中一張合照中，胸戰比拚上圍時竟然輸給同場一位前世界首富的名媛老婆！

Sydney Sweeney以銀色超性感低胸造型亮相派對。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney以銀色超性感低胸造型亮相派對。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney在派對上狂歡熱舞！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney在派對上大跳扭臀舞！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney在派對上完勝一眾明星好友。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney在派對上完勝一眾明星好友。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與亞馬遜集團創辦人Jeff Bezos今年新婚的妻子Lauren Sánchez Bezos在派對上合照，Lauren以一身銀色露肩低胸連身短裙亮相，堅挺上圍立體如排球一樣，令Sydney激罕胸戰被擊敗！今年Jeff Bezos與Lauren Sánchez Bezos於意大利結婚時，Sydney Sweeney亦有獲邀出席，二人亦互相在社交媒體上追踪，似乎相當熟稔。

Sydney Sweeney與前世界首富Jeff Bezos的名媛太太Lauren Sánchez Bezos在派對上合照。（Sydney Sweeney IG圖片）