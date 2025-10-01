一戰再戰︱保羅湯瑪士安德遜處女作轟動影壇　32歲成康城最佳導演

荷里活電影《一戰再戰》（One Battle After Another）由電影史上首位連奪康城、柏林、威尼斯三大影展「最佳導演」大滿貫的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）自編自導，雲集里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、班尼史奧狄多路（Benicio Del Toro）與辛潘（Sean Penn）三大影帝主演，以一場烽煙四起的社會革命及世代恩怨，帶出一對父女關係的救贖。《一戰再戰》日前於香港及全球各地正式上映，觀眾紛紛被瘋狂、邊緣卻又似寫實的劇情世界吸引，角色近乎失常的心理狀態亦帶來甚大衝擊，令外界好奇安德遜導演如何一路走來，並能夠打造如斯玄妙的作品。

《一戰再戰》由電影史上首位連奪康城、柏林、威尼斯三大影展「最佳導演」大滿貫的保羅湯瑪士安德遜執導。（GettyImages）

保羅湯瑪士安德遜執導新作《一戰再戰》雲集里安納度狄卡比奧、班尼史奧狄多路與辛潘三大影帝主演。（GettyImages）

保羅湯瑪士安德遜執導新作《一戰再戰》雲集里安納度狄卡比奧、班尼史奧狄多路與辛潘三大影帝主演。（《一戰再戰》電影花絮照）

保羅湯瑪士安德遜於1970年在洛杉磯影城市出生，父親為演員兼節目主持人Ernie Anderson，保羅從小便目睹父親工作，為電視台演出、配音與主持驚悚節目，對成長造成深遠影響，連保羅日後創立的電影公司亦以父親當年節目角色為名。保羅成長期間與母親難以相處，卻與父親關係極為密切，父親亦鼓勵他成為編劇與導演，令保羅在年僅八歲時，便用家中的影帶攝錄機拍攝首部短片，及後亦充分利用父親的8米釐、16米釐等攝影器材拍攝自己的短片。

保羅湯瑪士安德遜原來童年時已夢想做導演。（《一戰再戰》電影花絮照）

從小熱衷拍攝影片，保羅終於在18歲時寫成首部真正劇作，用盡自己在寵物店清洗獸籠所賺的錢，拍攝一部長達30分鐘的偽紀錄短片《The Dirk Diggler Story》，內容圍繞一位色情片演員，日後更成為執導的劇情長片《Boggie Nights》的基礎。保羅考入大專後主修英語系，先後在兩間大專院校完成大學預科班，然而在正式入讀名校紐約大學（NYU）後，返學兩日竟然決定輟學！保羅退學後，在紐約與洛杉磯等地的電視台、電影劇組及MV劇組裡擔任助理編導（PA），認為修讀電影將累積經驗的機會化成家務一樣規範規律化。

保羅湯瑪士安德遜入讀紐約大學兩日後，便決定輟學去做助理編導。（GettyImages）

在擔任助理編導同時，保羅不斷儲錢拍攝個人短片作品，曾耗盡賭錢贏來的積蓄、女朋友的信用卡及父親請他繳交的學費拍攝短片《Cigarettes & Coffee》，竟讓他得到在辛丹斯電影節短片組別播放的機會，並在電影節上獲得拍攝首部劇情長片的機會。保羅於1996年拍攝首部劇情長片《Sydney》，當時已獲得康城影展關注，入選其中一個放映環節，讓他一戰成名！

保羅湯瑪士安德遜年僅32歲便成為康城最佳導演。（GettyImages）

此後，保羅湯瑪士安德遜推出多部影響力驚人的作品，包括他自詡為生涯最佳作品《人生交叉剔》（Magnolia）。2002年，年僅32歲的保羅憑執導作《私戀失調》（Punch-Drunk Love）獲得康城影展「最佳導演」獎，該作品被評為21世紀最出色的電影之一；2008年，憑《黑金風雲》（There Will Be Blood》奪得柏林影展「最佳導演」銀熊獎；2012年，憑《大師》（The Master）奪得威尼斯影展「最佳導演」銀獅獎，並成為唯一一位曾奪得歐洲三大影展「最佳導演」大滿貫得主。