風林火山｜主角建構製作特輯曝光　金城武：導演個人投射於李霧童

由麥浚龍身兼監製、導演及編劇的犯罪劇情力作《風林火山》，銳意顛覆傳統警匪片理所當然的邏輯，著力刻畫當中人物複雜的內心世界、矛盾價值觀與原始的人性，各種勢力對峙下一種冷酷的平衡。電影講述的是蝴蝶效應，角色之一所做出的決定所引發的後果，打破了這個地方的平衡。

Juno表示：「我感到最新鮮的地方是，香港電影喜歡拍衝突，衝突可以是口角的衝突，亦有動作的衝突。對峙或衝突，對我來說好看的不是發生碰撞那一刻，我反而覺得一個衝突或對峙，在未碰撞之前張力是最大的。《風林火山》有別於一貫『以故事作主軸心』的電影，不是那種『故事開端有炸彈，整套戲就是角色怎樣去解決危機』的故事套路；角色的心路歷程比較重要，亦反映在衝突爆發的轉捩點中，各個角色會有什麼的影響。」

電影團隊釋出的製作特輯中，可以一窺領銜主演《風林火山》的華麗演員陣容：金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓如何與導演一起塑造角色，與及導演與動作指導一起設計動作及爆炸場面的花絮。

金城武在戲中飾演掌握社會經濟命脈的富商李霧童，坦言：「其實你問我怎樣去形容這個角色的時候，不知道為什麼一時想不起來。我覺得壞人也有故事的，只是你從那一個角度來看這個事情。每個角色好像都是在演導演的一部分，我覺得他對李霧童有很多他的投射。」

戲中，李霧童作為國際集團話事人，要與不同國家的人交手。金城武流暢地以西班牙語對白與外籍演員完成戲份。劉青雲讚道：「他很有語言天份，戲中他要說意大利文，我不知道他是否懂得意大利文，然後又要說廣東話，我覺得他處理對白挺有方法。」金城武對此笑說：「就是一直背呀！死背。」

在《風林火山》扮演幹探王志達的劉青雲表示：「《風林火山》是一個身不由己的世界。我相信幾條故事線裡面，不同的角色也有這種心態。在角色上，王志達是一個幹探，但生活在這個不容許正義存在的世界，當你做了一次不該做的事，只要做一次，基本上就不能回頭。我覺得用身不由己形容這個故事很貼切。」

製作特輯中有一段團隊拍攝銅鑼灣槍戰的花絮，真實的爆炸連場。青雲感歎：「導演喜歡真實感、真爆的拍攝手法。我已很久沒有拍過街頭槍戰，四周爆炸，連環駁火，有一種回復90年代拍動作片的感覺。」

扮演幹探王志達同袍狄文傑的梁家輝談到拍攝《風林火山》的感受時大讚導演麥浚龍：「這個現實而又超乎現實的國度是導演創造出來的。一個本來發生於很現實世界裡面的警匪片或是一個犯罪故事，甚至在一個罪惡之城裡面所發生的故事，在導演筆下竟然如此描寫，我很驚訝。導演跟你溝通的時候，他對於整部電影的分析，對於每一段戲、對於每一個人物的分析，一聽就知道他經過深思熟慮，是深度思考後所得出的結論。」

古天樂飾演殺手集團成員程文星，他表示：「這是個非現實與現實的世界，可以說是一個非常冷酷無情的世界，但其實又充滿人情。他的殺手組織是個檔舖，有一班兄弟一起出生入死，有鮑姐和盧冠廷扮演元老級的管家。程文星的世界只有執行命令，你可以說他是個殘酷的人，但亦可以說他的世界很簡單，沒有對與錯。既然接了任務就去完成，沒有選擇的餘地，即使行動上犯了錯誤，也不能感到遺憾。」

為了實景拍出嚴寒的世界，製作團隊遠赴韓國拍攝，參與其中的古天樂坦言：「在韓國拍攝最難是，一定要克服零下30度的氣溫，不只人覺得難、連攝影機也捱不住，拍攝一會兒就自動關機，甚至運作不了。在嚴寒的天氣下拍攝，面對很多困難，感受很深刻。入行多年從未試過在如此寒冷的天氣下拍文戲，甚至動作戲，我覺得這是個好好的回憶。」

李霧童愛侶劉思欣由高圓圓飾演，她感嘆：「我們在演戲的時候，我覺得我真的看到劉思欣和李霧童這兩個人。因為金城武的狀態，也很不像其他角色裡面的狀態。我也覺得自己演繹的劉思欣常常有種陌生感。我常常覺得這是我嗎？看回放就像我在看另一個人一樣。劉思欣敢於做她想做的事情，不用道德觀和價值觀去衡量她做的對與錯。從我的價值觀、我的認知來說非常有趣，是很不一樣的女性角色，她做的事一定是我不敢想或我做不到。」

