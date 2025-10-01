風林火山｜熊欣欣疑隔空罵麥浚龍　「心理變態的人作品不值期待」

由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及高圓圓主演的電影《風林火山》，今日（01/10）中港同步上映。這部由構思、攝製到後期，長達10年的作品，加上低調宣傳手法，冇首映只有一場業界優先場，不禁令人引頸以待。不過有份在電影中擔任動作指導的熊欣欣，於昨日轉發友人觀看優先場的一張相片，並附上一句︰「心理變態的人的作品，也不值得期待。」似在隔空罵麥浚龍。

由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及高圓圓主演的電影《風林火山》，今日（01/10）中港同步上映。（《風林火山》海報）

熊欣欣是著名的動作演員及指導，活躍90及千禧年代香港電影。（《武備志》相片）

熊欣欣是香港著名動作演員兼動作指導，最為人認知的演出是在電影《黃飛鴻》系列中，飾演「鬼腳七」。現時他身處英國跟太太生活，間中都有參與香港電影製作，而《風林火山》他亦有份。不過日前，他就在社交平台轉發友人觀看《風林火山》優先場的照片，並寫上︰「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」

有份在電影中擔任動作指導的熊欣欣，於昨日轉發友人觀看優先場的一張相片，並附上一句︰「心理變態的人的作品，也不值得期待。」(網頁截圖)

熊欣欣近年移居英國生活，間中亦有參與香港電影拍攝工作。（《武備志》相片）

雖然貼文沒有指名道姓是誰，但一句︰「心理變態的人的作品」不少人都將矛頭指向導演麥浚龍。有指引起熊欣欣不滿，是因為電影片尾播出的工作人員名單上，熊欣欣被冠名為「客席動作指導」，而另一動作指導為鄧瑞華。據悉，是有參與該片製作的工作人員，看畢發現熊欣欣設計的動作場面，大多數都獲採用，並冇刪走，故突然強加「客席動作指導」於熊欣欣身上，令他感到不爽，所以在帖文上刻意提到「就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」就事件，《香港01》聯絡《風林火山》的宣傳人員，但表示沒有回應。

在製作特輯中，見到麥浚龍對動作場面都非常執著。（《風林火山》製作特輯截圖）