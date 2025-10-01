香港亞洲電影節｜港製動畫《世外》開幕　港日合拍《殺手#4》閉幕

由香港亞洲電影節協會主辦、百老匯電影中心合辦，萬眾期待的第22屆香港亞洲電影節（HKAFF）將於10月22日至11月9日舉行！今年HKAFF主視覺由香港動畫《世外》幕後團隊Point Five Creations操刀，電影角色小鬼和小妹更擔任電影節大使！HKAFF今年繼續為大家帶來港產及亞洲最新猛片，支持新導演！

觀眾期待已久的港產長篇動畫《世外》將為HKAFF揭幕！新生代動畫導演吳啓忠、監製兼編劇楊寶文聯同本地製作團隊，耗時七年將同名得獎短片重新製作，糅合佛教哲學與東方美學，先在安錫國際動畫電影節揚威，即將回到香港首映！

閉幕電影帶來兩套備受期待的香港新片︰勵志喜劇《逆轉上半場》將於HKAFF世界首映，電影由黃柏基執導，梁詠琪、 陳湛文、凌文龍、朱栢康、梁雍婷主演，踢足球追夢的情節溫情爆笑，演活擅打逆境波的港人故事；港日合拍動作片《殺手#4》，由新晉導演梁居英自編自導，魏浚笙首度擔綱出演男主角，聯同日本新星南沙良、巨星竹中直人，以及朱栢謙和韋羅莎等人從香港打到日本。

「隆重呈獻」單元帶來三部港產新作︰首部劇情電影計劃大專組優勝作品《電競女孩》將於HKAFF世界首映！電影由白瑋琪、楊帆合導，袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻主演，用青春寫出熱血電競物語；譚惠貞作品《像我這樣的愛情》，由廖子妤、陳家樂主演，探索身障者的性權益和愛情；《今天應該很高興》由楊永光執導，匯聚黃秋生 、李綺虹、譚耀文、鮑起靜、楊詩敏等好戲之人，聚焦加拿大九十年代移民的掙扎與孤獨。更有神秘場—港產片世界首映，保證會為大家帶來驚喜！

「特別推介」呈獻《國寶》香港首映，此片為得獎大導李相日第三度改編芥川獎作家吉田修一著作，雲集吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙、高畑充希等紅星，揭秘歌舞伎不為人知的世界，在日本狂收150 億，挑戰日本真人電影史上票房第一位，更代表日本角逐奧斯卡。導演李相日將出席放映！