金馬獎2025入圍名單｜柯煒林力戰張孝全張震爭影帝　范冰冰爭影后

《第62屆金馬獎》入圍名單，今日（01/10）正式公布，早前宣布代表台灣出戰 2026 奧斯卡最佳國際影片，電影《左撇子女孩》獲9 項入圍，成為本屆焦點之作。至於香港演員方面，柯煒林憑電影《大濛》獲提名最佳男主角，而金像金馬雙金影帝的黃秋生，今年就憑新作《今天應該很高興》角逐金馬最佳男配角，香港影壇矚目新星鄧濤，亦憑《女孩不平凡》入圍最佳女配角，羅浩銘就憑《觸電》提名最佳動作指導。

柯煒林憑電影《大濛》獲提名最佳男主角。（《大濛》劇照）

范冰冰憑電影《地母》獲提名最佳女主角。（《地母》劇照）

今屆最佳男主角，香港代表是《大濛》的柯煒林，今次是他公開患癌後，第一個提名。而其對手亦非常強勁，包括有香港人熟悉的張孝全《深度安靜》及張震《幸福之路》。女主角方面，中國的范冰冰憑《地母》，飾演一個鉛華盡洗的母親，獲得大會認同，入圍金馬獎最佳女主角，同場較量的還有劉若英《我們意外的勇氣》及林依晨《深度安靜》。

張震透過經理人表示很高興再次獲得評審的青睞。「這代表我們在那些寒夜裡一點一滴打磨的細節沒有白費，更讓我期待觀眾坐在銀幕前時，能透過流動的光影，看到一個普通人的堅持，也感受到『幸福』最真摯的模樣。」

黃秋生 、李綺虹、譚耀文、，聚焦加拿大九十年代移民的掙扎與孤獨。（《今天應該很高興》劇照）

而影帝黃秋生就憑《今天應該很高興》入圍最佳男配角，電影講述90年代港人移居加拿大的掙扎與孤獨，秋生不僅將角色的內心掙扎與脆弱面呈現得入木三分，更讓角色充滿多層次的情感張力，使整部電影的戲劇張力大幅提升。

動作演員羅浩銘，就憑《觸電》入圍最佳動作指導，他向傳媒表示好震憾好開心。（《觸電》劇照）

至於動作演員羅浩銘，就憑《觸電》入圍最佳動作指導，他向傳媒表示好震憾好開心，「我喺街收到呢個消息時，成部電話跌落地。我哋喺有艱難好緊絀的情況下，得６日處理全片的動作場面，好感激所有動作手足。」