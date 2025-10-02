范冰冰隔9年再爭金馬影后　遭內地封殺向外闖出血路：我們一起走

《第62屆金馬獎》入圍名單在昨（1日）正式公布，其中內地女星范冰冰就憑主演馬來西亞電影《地母》而入圍最佳女主角，這也是她相隔9年後再獲提名該獎項，其本人就在深夜時分在社交網站發文，雖未提及「金馬獎」字眼，但被不少網民解讀是在回應入圍感言。

范冰冰相隔9年後再度入圍金馬獎最佳女主角。（微博圖片）

范冰冰曾在2016年憑電影《我不是潘金蓮》入圍最佳女主角，但最終大熱倒灶，而是次是她相隔9年後再度入圍，令不少粉絲都替她感到開心。但她似乎因忙於工作而並未知道自己入圍，一度驚傳失聯，就連電影製片也連絡不上，但其工作室隨後就發文：「再次重回寶島。」確認對入圍的肯定。

范冰冰在深夜時分發文，被解讀為是在回應入圍金馬獎的感言。（范冰冰微博圖片）

而她本人就在深夜時分，於個人微博上貼一張手拿酒杯的照片並表示：「致每一個在人生路上向上攀爬的人，剛下飛機，喝一杯，敬這奔波卻充實的一程，路遙遠，我們一起走。」而其微博Ip位置顯示在香港，其在去年就被傳出已取得香港身份，已移居香港，並盛傳以每月月租約65萬元租住山頂白加道5000呎超級豪宅。

范冰冰深夜發文。（微博圖片）

而范冰冰該篇發文雖未提及「金馬獎」，但就被不少網民解讀為是在回應入圍金馬獎及東京影展的發言，字裡行間充滿了這一路走來不容易的感嘆。其在2018年因被爆涉逃漏稅，演藝事業遭受重挫，被列入劣跡藝人行列中，至今仍被全面封殺，但其依然不放棄，就將重心轉移向外尋求突破，2023年憑香港劇情片《綠夜》入圍多個國際性獎項，今年又與里安納遜（Liam Neeson)一起拍攝《疾凍救援：復仇》等，經營自家美容生意又做得有聲有色，完全展現出不屈不撓的精神。

范冰冰至今仍被內地全面封殺。（范冰冰微博圖片）