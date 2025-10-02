英國動物學家Jane Goodall逝世　黑猩猩研究紀錄片曾提名奧斯卡

英國權威女動物學家Jane Goodall，於美國進行巡迴演講期間，在加州當地時間昨日（1日）逝世，享年91歲。Jane Goodall於1960年開始在坦桑尼亞研究黑猩猩，並從實驗室進入黑猩猩棲息地、密切共同生活下進行觀察研究，過程被拍攝成1990年紀錄片《Chimps：So Like Us》，作品提名當年奧斯卡最佳紀錄片。

Jane Goodall透露長時間與黑猩猩共同生活，將牠們的作息生活循環、群居社交模式、家庭結構與鮮明性格情感作詳細記錄，更發現黑猩猩智力足以使用工具，以及擁有不少外界認為專屬人類的能力。Goodall透過《Jane》、《Jane Goodall：The Hope》等紀錄片作品，將作為人類於世界上最近親物種的黑猩猩記錄下來，向大眾呈現感情、智慧與社會結構最複雜的動物，改變人類對動物世界的認知。

Jane Goodall對動物學及科學界供獻與影響深遠，為少數憑個人研究改變人類思維、認知與觀感的人物，並打破其領域以男性研究人員主導的現象。Goodall晚年亦創立Jane Goodall學院，透過巡迴演講教育學界及大眾，以演講及出版物推動保護野生動物、棲息地保育等理念與計劃。