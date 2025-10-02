金童︱張繼聰籌備八年終上映　資金一度短缺：自己拎六位數出嚟

香港拳擊動作電影《金童》，由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎及朱栢康主演，繼先導預告於金像獎頒獎典禮上播出後，籌備八年終於定檔11月21日上映！《金童》劇組今日釋出海報及幕後花絮照，讓張繼聰鐵血打造的爆肌身型曝光，結實鋼條身型不下於張家輝當年於《激戰》驚艷影壇的身材！《金童》男主角張繼聰趁新作宣布上映，於社交媒體發長文，感謝六年前參演的自己，分享操練超過兩年、拍攝後因為資金問題等待六年，甚至自掏腰包六位數完成作品的堅持。

張繼聰趁《金童》宣布上映，於社交媒體發長文，感謝六年前參演的自己。（張繼聰Facebook圖片）

《金童》歷盡艱辛宣布上映後，張繼聰感謝六年前的自己，笑言如今45歲尚未中年發福、髮量未減，雖然因為拍攝累積下不少傷患，但狀態仍然不下當年。張繼聰拍攝《金童》至今六年，自言經常反覆思考：「點解當初我哋會開始呢個project？呢段咁難行嘅路，究竟意義喺邊？」表示拍攝前提早操肌籌備超過兩年，捱盡皮肉之苦，佩服當年擁有完成訓練的意志，坦言如今難以再重做一次。

張繼聰為拍攝《金童》，提前超過兩年操練準備，坦言過程捱盡皮肉之苦。（張繼聰Facebook圖片）

張繼聰亦透露《金童》多年未能上映，與資金不足有關：「拍完套戲之後，因為資金問題，我哋連後期製作嘅錢都唔夠。」雖然自己僅為演員，但為歷盡艱辛拍攝的作品能夠上映，甚至願意自掏腰包：「作為一個演員，我要處理無數製作同後期，面對一萬樣未接觸過嘅挑戰，甚至自己拎六位數出嚟完成套戲，只係想對得住《金童》。」希望不負一眾台前幕後的努力與付出，並透過作品激勵一眾香港觀眾。

張繼聰更透過《金童》一度在後期製作資金短缺，因此自掏腰包六位數完成作品。（張繼聰Facebook圖片）

2025年香港電影業陷入冰河期，上映大小製作票房均未如理想，張繼聰嘆曾幻想滿場觀眾為《金童》鼓掌，藉此激勵自己修身跑步，但亦坦言：「而家已經好少人入戲院……市道差到連戲院都撐唔住，好多電影票房都好慘淡。」對於當年曾擔心頻密開工而無法照顧妻小，張繼聰亦嘆指影業如同被淘汰，幾年後或會有許多補償家人的時間。張繼聰曾經憑《窄路微塵》提名金像獎「最佳男主角」，直言亦冀盼40歲前能夠榮封影帝，於影壇站穩陣腳，擦身而過後亦嘆指：「最佳男主角？一年得咁少戲上，都唔知仲有冇頒獎禮……」

張繼聰亦透露曾冀盼40歲前能夠榮封影帝。（張繼聰Facebook圖片）

雖然電影業市道低迷，但張繼聰仍感恩《金童》讓他學懂努力、電影製作幕後知識：「人生就係咁，你以為好差咩？正因為咁差，你先會見到最美嘅嘢。不知不覺，迫住學咗好多電影製作嘅知識，對日後做導演，真係好有用。」而堅持正是當前最為重要的意志，亦是《金童》的中心思想：「邊個理由夠厚，就可以企到最後！」

張繼聰為《金童》作出的付出，觀眾從海報上已可見一斑。（《金童》電影海報）

距離《金童》上映尚餘一個多月，張繼聰豁達地表示：「無論結局點，我都可以抬起頭講一聲：我無辜負到你！亦無辜負到套戲想講嘅主題。」至於票房成績、觀眾反響，張繼聰亦淡然面對：「每套戲都有自己嘅命運，就算佢係咩形狀，喺我心目中都係最完美嘅。」