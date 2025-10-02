Netflix《怪物》新一季預告驚現人皮面具 未開播已嚇到劇迷唔敢睇

由Ryan Murphy操刀的Netflix《怪物》系列包括《食人魔達默》（Monster: The Jeffrey Dahmer Story）及《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）大受歡迎，新一季《怪物：艾德蓋恩的故事》（Monster: The Ed Gein Story）即將於明日（3日）回歸，預告在未上架前已引起劇迷熱烈討論，更有人表示嚇到唔敢睇。

《怪物：艾德蓋恩的故事》由Charlie Hunnam擔正。（IG圖片）

劇集於10月3日回歸。（IG圖片）

《怪物：艾德蓋恩的故事》由型男Charlie Hunnam主演，講述美國知名連續殺人犯Ed Gein的故事，他的恐怖變態事跡日後成為了經典恐怖片《觸目驚心》（Psycho）、《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chainsaw Massacre）及《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）的原型人物。

主角由型男Charlie Hunnam飾演。（預告畫面）

Charlie Hunnam在劇中作全裸演出。（預告畫面）

在劇集正式開播前，Netflix分享了兩段預告，有大批劇迷表示雖然很想支持，但只看預告都嚇到不敢看。Charlie Hunnam飾演的連環殺人犯Ed Gein靜靜隱居在一座朽壞的農場，他的屋子裡藏著血腥駭人的祕密，足以徹底改寫「美國夢魘」的定義。在孤獨、精神疾病，以及對母親的強烈執著驅使下，蓋恩犯下令人髮指的罪行，包括將女屍製作成各式各樣的人皮服、人皮手套、人皮面具、乳頭皮帶等，這些「人皮物件」全部都出現在預告中，恐怖畫面嚇窒大批劇迷。

人皮服......（預告畫面）

人皮面具......（預告畫面）

劇迷話睇完預告唔敢睇。（預告畫面）

有網民質疑開拍關於惡名昭彰的連續殺人狂的舉動是在美化惡行，不過劇集的主要探討連續殺人狂是天生的，還是受後天造成，並揭開Ed Gein如何變成這樣，並向世界揭露出最恐怖的真相：怪物並非天生如此，而是由我們親手塑造而成。