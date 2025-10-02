風林火山︱疑劇組人員反駁熊欣欣　爆內幕︰每日發生意外call白車

香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影耗資四億元打造、醞釀八年至今終於正式上映，引起香港觀眾爭相入戲院觀映，並在網絡上掀起連番熱議。然而在《風林火山》裡擔任動作指導的熊欣欣，日前轉發一張友人觀映相片，並寫上：「心理變態的人的作品，也不值得期待。」疑似隔空指責導演麥浚龍。

《風林火山》由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演。（《風林火山》電影劇照）

《風林火山》劇情中有不少槍戰爆破場面。（《風林火山》電影劇照）

《風林火山》動作指導熊欣欣日前轉發一張友人觀映相片，寫上：「心理變態的人的作品，也不值得期待。」（《武備志》相片）

熊欣欣的網絡言論掀起網民議論，有聲稱參與《風林火山》製作的網民，則回應反駁熊欣欣的言論，令爭議演變成羅生門，並大爆製作內幕、分享據指自己在現場觀察的實況：「見到動作組在熊欣欣帶領下，每日都有意外發生Call白車都試過！記得當時企前線嘅導演組，個個嚇到心驚膽顫集體劈炮，後來聽到劇組就換咗華師傅（鄧瑞華），大部份動作都係出自佢手。」相信熊欣欣較冒險的指導風格，在鄧瑞華接手動作指導的工作後，大有改善。

自稱《風林火山》劇組人員的網民表示，動作組在熊欣欣領導下曾試過每日發生意外，需要召救傷車協助。（《風林火山》電影劇照）

自稱《風林火山》劇組人員的網民表示，導演組工作人員被情況嚇到集體辭職。（《風林火山》電影劇照）

該名聲稱有份參與《風林火山》的網民，亦指外界一面倒相信熊欣欣隻言片語，情況令人驚訝：「熊欣欣走出嚟講幾句就全部人信晒呢下先癲！」亦對熊欣欣發言時間點感到不滿：「喺人哋上映日出post講九成動作佢負責再加句變態，真心？」以上帖文一出，引起不少觀眾留言，其中亦有另一位同樣表示有份參與製作的網民留言：「完全唔X理內文事實，出嚟講句就信㗎喇！……我只係知我做嗰時個動作指導叫鄧瑞華。」