《頭文字D》票房直逼300萬 麥兆輝爆續集消失真相

劉偉強與麥兆輝聯手執導經典電影《頭文字D》20周年，4K修復杜比全景聲重返大銀幕兩個多星期，觀眾反應有增無減，即使有多套新戲陸續上映，仍無阻觀眾入場意欲，票房直逼$300萬。日前劉導與麥導跑了多間戲院謝票，吸引「頭D迷」帶埋珍藏追捧，完場大排長龍簽名拍照留念。期間麥導爆料，原定第二集在阿爾卑斯山賽道飄移賽車，因為不能以真車拍攝而告吹。

麥導第一次親身體驗「鬥爆金句場」表示好感動，觀眾由開場就鬥講對白，就連歎氣聲、回音、喊聲、作嘔聲都照跟，還大合唱插曲周杰倫的《一路向北》，非常投入。完場後，麥導對觀眾說：「好開心，好激動，成套戲由頭到尾啲對白都可以背晒出嚟。最鍾意邊句？（觀眾：三萬蚊過夜）你哋班鹹濕仔呀！20年後再睇，套戲好似無落後咁。（觀眾：你哋走得太前！）」他捧腹大笑。

他續說：「你哋唔好再問有冇續集，係冇嘅！但其實有個第二集嘅故事，當年嘅合約係可以拍兩集，拍完第一集後，容許我哋可以唔再喺日本拍。咁就啱晒，因為個尾係藤原拓海加入高橋涼介嘅車隊，所以第二集一開始已經喺歐洲，喺阿爾卑斯山嘅夏天。第一個鏡頭就直昇機shot跟拓海，唔係揸AE86，揸佢車隊嘅車，喺阿爾卑斯山飄移落山，叫《頭文字D：阿爾卑斯山賽道》。後來因為當地覺得太危險，唔容許我哋咁樣拍，要我哋用一架camera car 喺度行，但所有車都用電腦畫，我哋覺得無意思，所以就唔拍。」離場前，麥導呼籲珍惜在大銀幕欣賞的最後映期，觀眾依依不捨大叫「唔好啦」！

有觀眾問到拍攝後賽車下落，劉導笑說：「本來諗住放喺公司，但我公司唔夠大！」其實當年所有車都運返香港，以收錄賽車聲效等後期工作，他說：「因為每架車都要重新收音，真係喺將軍澳飛車收音，啲響軚聲係真。」