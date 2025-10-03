創戰紀︰戰神降臨｜軍事AI闖入人類世界　謝拉力圖讚「神預言」

本年度型爆鉅製《創戰紀︰戰神降臨》全球期待，一眾主演早前由美國紐約出發，再到歐洲各地展開一連串「創戰紀激光」亮燈儀式，日前就正式到訪英國倫敦，更在中心地帶Piccadilly亮燈！除此之外，今行亦非常齊人，現身演員包括謝拉力圖（Jared Leto）、李姬蒂（Greta Lee）、伊凡彼德斯（Evan Peters）、姬莉安德遜 （Gillian Anderson）與Jodie Turner-Smith，出身英國的姬莉安德遜更以一襲黑色皮長裙來到自己「主場」，型爆倫敦！

《創戰紀：戰神降臨》來前所未有的視覺震撼與極速刺激 — 比打機更爽、更爆炸！（《創戰紀︰戰神降臨》劇照）

謝拉力圖（Jared Leto）日前就正式到訪英國倫敦，更在中心地帶Piccadilly亮燈！（電影公司提供）

電影談及AI程式走入人類世界，謝拉力圖在紅地毯上就講到︰「故事講到活著的意義、成為人類的意義，有趣的是，我們正活在一個人們都在問這問題的時代，因此電影也會刺激起這種討論。這是我們拍攝時都意想不到！」至於李姬蒂就保證，新觀眾都可以無包袱欣賞《創戰紀：戰神降臨》：「今次是個機會帶新的觀眾入場，即使大家本身不太熟悉《創戰紀》系列都能感受，今次不單有厲害的技術、AI話題、視覺特效與場景，還有故事都是所有觀眾能感到共鳴，而我的角色Eve都從中起了重要作用！」

年度特效鉅製《創戰紀：戰神降臨》來前所未有的視覺震撼與極速刺激 — 比打機更爽、更爆炸！由謝拉力圖飾演的超強軍事AI「戰神」，率領一支極度危險的AI軍團，奉命闖入人類世界，誓言不惜一切代價搶奪一項足以顛覆人類未來的革命性AI程式，引爆連場人類與AI正面交鋒的極限存亡之戰！緊張刺激的戰車逐戰、驚險萬分的動作場面，加上突破想像的視覺特效，將帶眾觀體驗一場無與倫比的感官衝激！《創戰紀：戰神降臨》以IMAX「特製」拍攝，10 月9日上映。