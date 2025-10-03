極速一百米｜熱血田徑短跑題材　前足球青年軍陳健安起跑式撐首映

日本動畫《極速一百米。》早前舉行首映，除了邀得日本國駐香港總領事館首席領事西海茂洋先生聯同羚邦集團有限公司主席兼行政總裁趙小燕女士出席，還有香港田徑運動員亞洲青年田徑錦標賽男子 100 米銀牌得主陳一樂擔任主禮嘉賓，與歌手陳健安 (安仔)一同為電影進行起跑儀式。

日本動畫《極速一百米。》是少見的田徑短跑題材。（《極速一百米。》劇照）

趙小燕女士致詞時指《極速一百米。》是少見的田徑短跑題材，運動作品一向能夠帶給觀眾熱情與希望，期望這部電影能夠帶動全民運動氣氛，為今年 11 月舉行的全運會做準備。首映現場集結眾多香港精英運動員，見證這部運動傑作跑到來香港，曾經是香港足球青年軍以及甲組球員的安仔，亦表示自己十分喜愛熱血的動漫，特別是運動類型，而足球就為自己帶來凡事全力以赴的運動員精神。及後安仔與主禮嘉賓一齊進行儀式，台上起跑喇叭鳴起一刻，象徵電影《極速一百米。》正式開跑。

安仔在擺出起跑姿勢，象徵電影《極速一百米。》正式開跑。（大會提供）

曾經是香港足球青年軍以及甲組球員的安仔，亦表示自己十分喜愛熱血的動漫。（大會提供）

《極速一百米。》改編自漫畫界耀眼新星、手塚治虫文化獎漫畫大獎歷屆最年輕的得獎者魚豊的首部連載作品「一百公尺。— 100M —」。原作漫畫發表以來，廣受好評，引起許多讀者的共鳴。電影由加拿大渥太華國際動畫影展最佳長片大獎得主岩井澤健治執導，入選「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展 2025 Anney Presents 部門。日本影帝松坂桃李與天才演員染

谷將太雙男主聲演，再加上人氣搖滾樂團 OFFICIAL HIGE DANDISM 獻唱主題曲，給予觀眾聲畫最震撼感受。「天才型」與「力力型」選手為縮整個個人生的 10 秒賭上一切，日本票房 3 日突破 1 億日元，日本最大影評網站 Filmarks 超強口碑話題作 ! 為何而跑，又可以為跑去到幾盡 !?

故事講兩人在男子 100 米短跑賽道上，逐漸變得亦敵亦友。（《極速一百米。》劇照）

故事大綱︰

天生跑得飛快的飛人富樫，在賽跑中找到了友情和歸屬感；

轉校生小宮拼命狂奔，只為了逃離殘酷的現實，希望將一切拋諸腦後。

小宮請教富樫如何跑得更快，二人從練習中建立起深厚情誼。小宮發掘了對跑步的熱情，開始不顧一切追求進步，兩人在男子 100 米短跑賽道上，逐漸變得亦敵亦友。

時光飛逝，天才型跑手富樫嶄露頭角，但要持續獲勝的恐懼，漸漸拖慢了他的步伐；與此同時，小宮已成為頂尖跑手，兩人在賽道上再次碰頭，決意拼盡全力，為榮耀狂奔⋯