風林火山｜金城武被青雲眼神懾服　苦練意大利對白︰逐隻字上網查

現正熱映中的《風林火山》，今日（03/10）公開金城武長達21分鐘的訪問，金城武於片中分享了自己對李霧童這個角色的理解和設定，與及他認為拍攝以李霧童的性格、語速講意大利語對白，及於廚房教訓吸毒青年、表現出李霧童心狠手辣的處事作風這兩場戲難度最高。

金城武特別提到與兩大影帝梁家輝和劉青雲首度合作，覺得很榮幸。他笑言：「我們之前沒有因為拍電影碰到過，只是在活動碰過幾次面。所以，今次第一次看到家輝大哥就覺得很開心，並擁抱了他，終於可以跟他說你是我從小看到大的影星。他是一位非常資深的演員，在片場很活躍、很開朗，只要一關機就會一直跟大家講笑話。我也很佩服家輝哥每次為角色花兩小時化特技妝。我跟青雲大哥一起只有兩場重要戲份，賭桌那場戲，他用那個眼神看着我，我會怕，青雲大哥的演出讓我佩服。這一場戲我也很喜歡。」

另外，有場戲講金城武受過高等教育，懂得意大利文，於是要流暢地講一段對白，對此金城武嚴陣以待，表示由收到劇本第一日就開始背︰「那個真的很難，由第一天就開始死背，我是每一個字每一個字逐個上網查，清楚甚麼意思。」劇組其實有意請老師給金城武，但他覺得最初階段不需要，覺得自己還未弄清楚對白意思，都不會有心情去學，所以堅持先從逐隻字去了解，用自己的方式了解後。「然後慢慢一隻字一隻字去背，每日背多一點，覺得可以全部背起來，那時候才請老師講給他聽，看看對不對。」因為金城武覺得有時語文老師會由文化教起，但他覺得這未必在電影上用得上，過程還會浪費了腦內的「容量」，所以寧願先自學比較有效。

此外，一眾對《風林火山》期待已久的觀眾，在10月1日開畫日急不及待到戲院支持。電影於10月1日在全港澳院線放映375場，吸引接近四萬六人次觀看，每場約有8成入座率，儘管當日有全港戲票半價優惠，與及本片被評三級、只准18歲以上觀眾觀看的限制，仍收穫近200萬港元票房，大幅拋離第二位80多萬，顯示出壓倒性的吸引力。《風林火山》不僅成為當日票房冠軍，在放映場次及人場人次也力壓同期上映電影。