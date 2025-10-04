殺手#4｜成最今屆最多金馬提名港片　魏浚笙︰團隊的努力得到喜歡

香港電影《殺手#4》，榮獲本屆金馬獎五大提名，成為最多提名港產電影。而該片更是mm2 Hong Kong繼《一秒拳王》，再度與環球影業（香港）聯手合作發行及宣傳。電影由新晉導演梁居英編劇執導，魏浚笙（Jeffrey）首度擔綱男主角，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出。

《殺手#4》是魏浚笙首次擔當男主角作品。（《殺手#4》電影劇照）

Jeffrey及動作指導坂本浩。（《殺手#4》花絮相片）

《殺手#4》於今屆金馬獎提名名單中，獲得共五項提名，包括有「最佳動作設計」坂本浩一、「最佳視覺效果」陳子謙、「最佳美術設計」殷倩楊和吉本幸人、「最佳造型設計」霍曉彤和KATO Miyuki及「最佳音效」黎志雄，成為獲得最多提名的港產電影。監製及編劇之一文佩卿表示難以置信：「沒想到會成為最多金馬提名的香港電影之一！這是很難得的事！期待香港台灣同步上映！」

導演及編劇之一梁居英為團隊非常自豪：「好自豪我哋隊伍有咁多才華橫溢嘅人才 — 真係最勁嘅團隊！感謝大家對此電影的愛，用愛發電，感恩大家嘅努力同埋拼搏精神！」首次擔當男主角並演出殺手一角的Jeffrey，為電影團隊能夠於金馬獎獲得多項提名感到高興：「有幸與日本著名動作指導坂本浩一合作，恭喜團隊的努力得到喜歡。」

電影除了有日本新星南沙良及演技派巨星竹中直人、齋藤工，亦有香港代表朱栢謙及韋羅莎一起演出。（《殺手#4》電影劇照）

另外獲得提名「最佳美術設計」其中一位殷倩楊收到消息後亦感到很激動：「突然接到消息的時候很緊張激動，但更多的感受是感謝，謝謝遇到優秀熱血的團隊，謝謝mm2公司監製Mani和Nick支持，謝謝梁居英導演清晰指引親力親為，謝謝美術部阿Lui與一眾道具師傅，謝謝日本美術團隊、日本美術指導吉本幸人共同努力，大家互相配合，才能成就這件事。感謝香港電影！」而獲得「最佳造型設計」的提名人之一霍曉彤亦表示收到消息後很開心：「當我收到消息話入圍金馬獎最佳造型，真係好震驚好開心！多謝梳化服的每一位，辛苦晒，你們嘅努力同心血成就咗今次提名，絕對唔係我一個人嘅功勞！由《一秒拳王》到《殺手#4》，呢段旅程好唔容易，多謝大家！」

日本新星南沙良有參與演出。（《殺手#4》電影劇照）

魏浚笙得知電影獲多項提名，深感興奮︰「有幸與日本著名動作指導坂本浩一合作，恭喜團隊的努力得到喜歡。」（《殺手#4》電影劇照）

《殺手#4》電影故事講述亞洲流傳著一個神秘的殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人， 更試圖拉攏4號協助復仇大計，卻不幸導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯