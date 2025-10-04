風林火山｜金城武高圓圓角色藏密碼　網民估麥浚龍：獻畀單戀對象

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》，由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，號稱耗資四億元打造、醞釀八年至今終於上映，旋即成為觀眾熱烈討論的話題作品！劇情中，金城武與高圓圓飾演的超級富豪與心理醫生，暗地裡掌管全城經濟命脈，二人的抑壓又緊密的關係亦呈現出導演獨特的愛情觀。

《風林火山》上映後引起全港觀眾業議。

《風林火山》由金城武飾演男主角。

《風林火山》由高圓圓飾演女主角。

《風林火山》裡金城武與高圓圓情侶角色之間微妙的感情，呈現導演麥浚龍獨特的愛情觀。

《風林火山》在香港上映後，有觀眾觀賞後驚覺金城武與高圓圓角色所寄予的秘密！二人分別在電影中飾演李霧童與劉思欣，名字思欣霧童相間之下，竟組成「思霧欣童」四字，與「思慕欣潼」同音，而阿嬌鍾欣潼與麥浚龍當年正為全城熱論的緋聞情侶！

金城武飾演男主角李霧童。

高圓圓飾演女主角劉思欣。

金城武、高圓圓角色名字相間後，竟然組成「思慕欣童」，與「思慕欣潼」同音。

網民於討論區分享男女主角姓名密碼後，引起一番討論，有不少網民引用麥浚龍主唱、主題圍繞痴情的《羅生門》三部曲歌詞，紛紛表示：「很感激，喜歡我十年亦不休」「Juno仲好念念不忘阿嬌！」「嘩！真係好愛阿嬌」更認為：「女殺手造型成個阿嬌咁，有無人留意到？」推測不少劇情元素都與阿嬌相關，亦有觀眾嘲諷指：「其實幾浪漫！花十年、洗四億，拍一套全世界都唔認可嘅電影，獻俾當年得不到嘅單戀對象！」

網民發現《風太林火山》角色名暗藏密碼後，紛紛認為是麥浚龍表達對鍾欣潼的思慕之情。

網民發現《風太林火山》角色名暗藏密碼。

網民討論截圖。

網民討論截圖。

雖然觀眾將《風林火山》男女主角名稱詮釋成麥浚龍對鍾欣潼的念念不忘，然而Juno近年已有公開且穩定女友Janine Tai，二人高調恩愛，女方更在《風林火山》上映前後發文力撐男友鉅製新作，非常欣賞對方的才華與心血努力！

麥浚龍近年與Janine Tai公開穩定交往，二人高調恩愛。