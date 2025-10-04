風林火山｜劇組人員爆任賢齊事件新版本︰漏了一條威也都吊人上去

香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影醞釀八年至今終於正式上映，然而伴隨上畫而來的除了大大小小評論及爭議，還有戲中擔任動作指導的熊欣欣，一句︰「心理變態的人的作品，也不值得期待。」掀起大波。隨後網民更翻查舊聞，矛頭直接因為任賢齊上吊一幕出意外，令小齊受傷發嬲，拒絕補戲，更觸發導演麥浚龍要大副刪剪小齊戲份。不過經《香港01》接觸到幾位劇組人員，重組當日情況後，發現事件似乎有另一個版本。

電影《風林火山》醞釀八年至今終於正式上映，然而伴隨上畫而來的除了大大小小評論及爭議。（《風林火山》海報）

任賢齊戲份完整保留

據劇組人員向《香港01》表示，其實小齊一直屬客串演出，飾演金城武的保鑣，所以全片就只得幾場戲，而跟據劇組人員翻查資料證實，任賢齊所佔的戲份包括︰「差館升降機內」、「皇叔交換支票」、「李霧童探訪劉思欣屋企門口」以及「惠州凍肉工場」，有看過該片，都會記得四場戲任賢齊的戲份均仍有保留下來，亦由於本身客串戲份不多，更是集中在金城武身邊，所以坊間有指「獨立剪走他很多戲份」的傳聞並不成立。

任賢齊在戲中甚少有單獨戲份。（《風林火山》劇照）

在預告中，任賢齊的鏡頭都不多。（《風林火山》預告截圖）

劇組未有要求小齊補戲

至於小齊拒絕補戲傳聞，該劇組人員正正有份安排每日通告，翻查所有通告，「從來沒有聽過要求小齊回來補拍的情況。」至於最受爭議，任賢齊被殺一幕就是在「惠州凍肉工場」拍攝，劇組人員強調︰「導演在每一個演員來到現場的時候也交好完整的劇本，大家都會知道發生甚麼事才會出現到現場。」而當日拍攝前，導演和任賢齊就正仔細商討怎樣在安全情況下吊起 ，小齊有覺得如果吊高後，遇上下雨效果會不太好，導演也聽從意見欲改另外一個結局。

任賢齊曾被問及在拍攝《風林火山》時可有發生意外？他都強調自己未有受傷。（資料圖片）

有指金城武在意外發生時，都在現場目擊。（《風林火山》劇照）

小齊沒有上吊沒有受傷

不過，就在同一時間，動作指導熊欣欣已叫特技替身示範這個上吊鏡頭，小齊就在旁觀察參考，不過劇組人員就指當時出了一個失誤︰「因為熊欣欣個吊威也措施做得不夠好，漏了一條威也都吊人上去、位專業特技武術替身，的確出現幾秒好似有休克窒息狀態的意外。」

而經過討論後，已經即時停止並沒有叫任賢齊上吊。「小齊本人一直只係拍他在廁所門口，被武術指導用一個道具敲落頭的畫面便完，之後角色所有鏡頭，包括在地上拖拉出門口、撞向鏡和洗手盆的鏡頭都係特技演員替身。因為呢個上吊失誤，導致劇組及導演下定決心要換走熊欣欣，因為唔想再有下一個意外發生，動作戲太複雜要顧及安全為第一。」

電影也用上吊一幕製作為海報。(《風林火山》海報)

麥浚龍對動作場面都非常執著。（《風林火山》製作特輯截圖）

更換動作指導才安心繼續拍攝

劇組人員又表示拍攝時，如動作指導發現有危險可以有權馬上叫Cut。「因為武術組永遠在演員旁邊，永遠會快過導演察覺。老實講當天發生的意外大家都唔想，諗返都好緊張。好彩替身之後冇事！」劇組人員續指其他場口同樣出現過危險︰「一些武術指導和特技人員，因代替演員試位的時候，差點被炸藥炸傷要去附近醫院，在熊欣欣嘅領導下那幾天，頻頻出現危險狀況，人心惶惶，每日都有前線人員想辭職。」而最後在多宗投訴後，劇組的確更換了新武術指導華哥（鄧瑞華），也在他的帶領下拍攝到最後。