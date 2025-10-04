創戰紀戰神｜Jeff Bridges久病復出作　先抗癌後肺炎留院ICU險死

荷里活科幻動作電影系列《創戰紀：戰神降臨》（Tron：Ares）由奧斯卡金像男配謝拉力圖（Jared Leto）夥拍李姬蒂（Greta Lee）、伊凡彼德斯（Evan Peters）、姬莉安德遜 （Gillian Anderson）與Jodie Turner-Smith等主演，即將於10月9日在香港及世界各地上映。《創戰紀：戰神降臨》作為1982年經典作《電子世界爭霸戰》第三部曲，當年創建電子世界領域的男主角Jeff Bridges亦於本集回歸，雖然據指戲份不多，然而對他的從影多年生涯卻具有超凡意義。

《創戰紀：戰神降臨》由奧斯卡金像男配謝拉力圖主演。（《創戰紀：戰神》電影劇照）

《創戰紀：戰神降臨》由Greta Lee李姬蒂、Evan Peters主演。（《創戰紀：戰神》電影劇照）

謝拉力圖於《創戰紀：戰神降臨》飾演首位由網絡世界跨界到人類世界的戰神。（《創戰紀：戰神》電影劇照）

Jeff Bridges再度回歸參演網絡世界的創造者Kelvin Flynn。（《創戰紀：戰神》電影劇照）

據外媒報道，Jeff Bridges早前接受訪問時，坦言對角色Kelvin Flynn回歸系列感到意想不到，但亦笑言在網絡世界一切亦有可能。對於角色致力在網絡世界尋求人類數碼化的完美境界，他坦言：「作為人類，我們追求完美，但有時我們會忽略其中的真正意義，過程本身其實就是目的地。」一番意味深長的話，或許源自第三集拍攝前的個人經歷。

Jeff Bridges坦言人生的目的地或許就是生命的過程。（Getty Images）

《創戰紀：戰神降臨》拍攝前，Jeff Bridges經歷一輪生命鬥爭，他曾於2020年透露正在對抗淋巴癌病魔，化療與復元過程難辛且漫長，然而就在他幾近康復時，卻感染新冠肺炎，脆弱的免疫系統被病毒攻擊，在深切治療部留醫長達五星期。Jeff Bridges憶述與病魔搏鬥時表示比患癌更可怕，連站立呼吸都非常困難、幾乎有生命危險，但卻讓他對生命充滿感恩，並在工作與生活上體現對生命的禮讚，更懂珍視妻子與女兒給予的力量，深信愛就是人生的一切。

《電子世界爭霸戰》男主角Jeffrey Bridges曾主演續集《創戰紀》。（《創戰紀》電影劇照）

Jeff Bridges力抗病魔後，以《創戰紀：戰神降臨》作為復出頭炮作品，令影迷非常驚喜，監製Sean Bailey亦表示：「沒有Jeff Bridges飾演Kelvin Flynn，這部作品不會完整，能夠再度與他合作，在他創建的網絡世界中重聚，令人非常振奮！」執行監製Russell Allen亦補充指：「Jeff Bridges參與拍攝的一星期是劇組最快樂的時間，現場充滿能量。因為他就是《創戰紀：戰神》，這部電影沒有他便失去味道。」