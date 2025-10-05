風林火山｜刪剪片揭古天樂高圓圓關係曖昧　「看到你感覺好舒服」

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》，由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，號稱耗資四億元打造、醞釀八年至今終於上映，旋即成為觀眾熱烈討論的話題作品！劇情中，金城武與高圓圓飾演的超級富豪與心理醫生，暗地裡掌管全城經濟命脈，二人的抑壓又緊密的關係亦呈現出導演獨特的愛情觀。而古天樂就飾演「清道夫」，提集團處理不見得光的事。戲中古天樂與高圓圓並冇交集，但在最新曝光的刪剪片段可見，原來二人關係曖昧，似有伏線。

古天樂在戲中幫集團處理不見得光的事。。（《風林火山》電影劇照）

高圓圓在戲中是金城武的妻子，懷有骨肉。（《風林火山》電影劇照）

在正片中，古天樂與高圓圓並沒有相遇的畫面，亦沒有關係可言。但來到刪剪片段，古天樂飾演的殺手程文星，原來有暗中跟蹤高圓圓飾演的劉思欣好幾天，並在劉思欣常去的一間麵舖背對背吃了一餐。當程文星以為此舉動神不知鬼不覺時，劉思欣原來早已發現，並在後巷揭發他。

片中古天樂到麵店食麵。(《風林火山》影片截圖)

但身後正是高圓圓，原來是一直在跟蹤她。(《風林火山》影片截圖)

最後卻被高圓圓發覺。(《風林火山》影片截圖)

二人在戲中沒有太大關係，但在刪剪片段的對白中，就流露出點點曖昧，程文星表示連日來跟蹤是因為︰「看到你，感覺好舒服。」這番情深款款的對白卻不獲領情，劉反在手上亮出利器回應一句︰「我可以讓你不舒服！」這一幕，又正正填補劉思欣外表看似弱質纖纖，內裡其實心思細密，是個不可胡亂觸碰的女人。而在這趟相遇，劉思欣不單不讓程文星回頭以免四目交投，連程想道出自己名字時，她都冷冷的走了，完全無視沒聽進去，明確展現出程文星單方的好意，不獲接納。