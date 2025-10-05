他年她日｜袁澧林吊威吔自轉公轉　許光漢拍通宵全身濕去食雲吞麵

香港科幻愛情電影《他年她日》，由張艾嘉監製、龔兆平執導及共同編劇，台灣男神許光漢與袁澧林首度合作主演，劇情講述一場大地震讓重力牆將世界一分為二：生活條件優厚、資源豐富的「優日區」每過一日，污染嚴重、糧食藥物短缺工業重鎮「長年區」便渡過一年，生活於優日區的醫生安晴（袁澧林 飾）每隔數日到長年區義診時，便見證薯仔（許光漢 飾）長大幾歲，二人漸漸譜寫出一段「忘年」愛情，卻因為重力牆之隔無法廝守終生。《他年她日》男女主角許光漢、袁澧林早前就新作接受傳媒訪問，分享拍攝過程點滴，與監製張艾嘉如同親子一樣相處，以及愛情觀念對為愛犧牲的抉擇。



許光漢與袁澧林就新作《他年她日》接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

許光漢於《他年她日》飾演居住在長年區的薯仔。（莫匡堯 攝）

袁澧林於《他年她日》飾演居住在優日區的醫生安晴。（莫匡堯 攝）

許光漢與袁澧林就新作《他年她日》接受傳媒訪問，對於劇照甫一曝光便引起關注的許光漢，坦言為演藝生涯突破之一：「我第一次嘗試長頭髮的造型。（袁：看劇本應該還未知道？）看劇本時還未知道，但是張姐（張艾嘉）說好像沒看過我長髮造型，覺得值得試試看。嘗試以後感覺效果還OK，加上服裝造型，便讓我進入長年區的感覺。」許光漢在電影中以黝黑膚色上陣，笑言只是化妝的效果、但亦趁機開玩笑：「有化妝，化上一些斑點之類。我曬的！我大槪為這部戲準備了兩年左右！」

許光漢透露從影以來沒有試過長髮造型。（莫匡堯 攝）

許光漢於《他年她日》首次嘗試長髮造型。（《他年她日》電影劇照）

許光漢於《他年她日》首次嘗試長髮造型。（《他年她日》電影劇照）

袁澧林近年接演不少親情類作品，藉劇情片鍛造演技，她坦言久未演出愛情類型作品：「我之前拍攝過一系列的電影，都是寫實主題，我很愛這些講家庭倫理的故事。第一次接到愛情故事，我內心亦是有浪漫幻想的人。」許光漢則感到出乎意料：「第一次拍愛情片嗎？」袁澧林則表示：「也不是第一次，但在近年接拍的作品中較少。」

袁澧林近年甚少接拍愛情題材作品，讓許光漢感到相當意外。（莫匡堯 攝）

袁澧林近年較少接拍愛情題材電影。（《他年她日》電影劇照）

愛情片以外，袁澧林亦較少參與動作演出，能夠在「飛仙」一段嘗試吊威吔，亦成為她的嶄新體驗：「我第一次吊360度的鋼絲（威吔），那個裝置很有趣，裡面可以讓你360度旋轉，自轉加公轉！」劇情中僅能徒步追逐的許光漢則笑指：「看到她在上面玩，令我也很想上去！但我只能在地面奔跑、一直追她，好想上去玩啊！」

袁澧林吊威吔在空中旋轉的畫面，亦激起許光漢的童心！（莫匡堯 攝）

《他年她日》為營造科幻世界，走遍香港大小角落取景，以拼湊長年區的頹塘世界，許光漢坦言對團隊而言挑戰甚大：「拍攝場景讓大家比較辛苦，無論是劇組工作人員、攝影師及演員都具有一定程度的挑戰！」他為劇組尋找到許多秘景感到不可思議：「我以前都不知道香港有這些地方，連張姐也說，我也花很多力氣才找到這些地方，就蠻酷的、可能我這輩子也去不了幾次！」袁澧林亦表示就算在香港土生土長，仍未踏足過去過取景地：「我很多也沒去過，只有最後一場是沙田污水處理廠，小學有參觀導覽。」

《他年她日》走遍許多香港位處偏僻的秘景拍攝。（《他年她日》電影劇照）

《他年她日》走遍許多香港位處偏僻的秘景拍攝。（《他年她日》電影劇照）

許光漢難得來港拍攝電影，監製張艾嘉亦盡東道主之誼，帶光漢品嚐地道美食。許光漢表示煞科當日，經過一整晚通宵拍攝，張姐帶他們到平常跑步後必食的麵店品嚐雲吞麵：「我那時候很狼狽，因為煞科那天整夜凌晨都泡在水中，下完水、全身濕着地過去吃！」袁澧林則透露張姐更會親自下廚：「張姐做的涼麵超級讚！」

許光漢拍完通宵全身濕住食雲吞麵，引起袁澧林與全場大笑！（莫匡堯 攝）

許光漢亦笑指他們與張艾嘉關係如同親子：「她對待我們、就將我們當成朋友，有時候可以開玩笑、嗆嗆她，她也會跟我們開玩笑、煮飯給我們吃，所以我覺得她是一個傳奇的媽媽。」袁澧林在母愛以外，更視張艾嘉為心目中的英雌：「我形容她為女俠，一位擁有母愛的女俠。因為我們在香港拍攝，工時（相比台灣）比較長，我們思考琢磨的時間較少。張姐每次都會煮很多東西給我們吃，看到便感覺到那份心意，暖心的感覺讓我頓覺能夠不眠不休再拍三日戲。」

袁澧林形容張艾嘉如同一位擁有母愛的女俠一樣！（莫匡堯 攝）

《他年她日》作為愛情片，結尾亦帶出為愛犧牲的思辯，袁澧林率先表示自己與安晴對犧牲想法存在差異：「安晴在優日區被教導成理性主導的一個人，相反我則不會想這麼多，而且犧牲幾十年這個問題，其實只要我一直待在長年區就沒有這個問題，我不需要回到現實、經歷失去幾十年的實況。」問及為愛從優日區到長年區承受艱苦生活，許光漢反問：「人生不就是要吃苦嗎？」袁澧林亦有同感，表示：「能夠開心地吃苦，其實我覺得沒問題呀。」至於許光漢的感情觀，他則表示與薯仔亦有雷同：「薯仔某程度上蠻純粹，也蠻浪漫，我自己覺得某程度上我應該算浪漫。我覺得平常的小驚喜、去接對方下班，給對方一個驚喜。」

許光漢自認性情浪漫，會希望為另一半帶來生活小驚喜。（莫匡堯 攝）

許光漢與袁澧林性格相近，為愛亦甘願犧牲。（莫匡堯 攝）

袁澧林

化妝：Jenny Shih

髮型：Lupus_chui@ HUE hair salon

服裝：Chanel official

場地

香港美利酒店