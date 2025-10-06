文雋叫麥浚龍報班重新學寫劇本　列8點批《風林火山》劇本唔合格

由麥浚龍編劇及執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》醞釀八年至今，都市傳說終於正式上映，不過上映前後爆出大大小小的評論及爭議，觀眾對電影更是彈多讚少。資深電影人文雋早於5月在YouTube頻道講《風林火山》值得期待，不過觀看電影後，文雋再拍片斥劇本差，更著演兼編劇的麥浚龍報班重新學寫電影劇本。

《風林火山》醞釀八年至今上映，觀眾對電影更是彈多讚少。（《風林火山》電影海報）

文雋在YouTube頻道最新影片中，以「文雋看完風林火山的8個觀察」為題評論《風林火山》，8點包括：4億成本、向多部電影致敬、銅鑼灣雪景比例、劇本、高價請演員卻運用得不適當、過分地追求真實感、角色都會吸煙或刻意講粗口，以及票房走勢不濟。

文雋在個人YouTube頻道大談《風林火山》。（YouTube截圖）

文雋指麥浚龍不計成本在惠州搭建一比一的銅鑼灣，特別安排了銅鑼灣雪景，但由於居住銅鑼灣多年，文雋認為搭建的比例不太對版：「睇嚟睇去都覺得個味道唔係好對辦，第一啲招牌唔係一比一。」，更指看到銅鑼灣雪景難以投入及不理想：「覺得呢個都唔係銅鑼灣嚟。」

文雋指看到銅鑼灣雪景難以投入。（《風林火山》預告畫面）

更表示搭建的比例不太對版。（IG圖片）

談到創作劇本方面，作為資深編劇的文雋狠批《風林火山》劇本最為人詬病：「個個都話景又正，演員又好，但係我睇唔明嗰個劇本。拍戲當然我想要有藝術氣質，以個人風格去做任何嘢，任性都可以，但係記住係拍電影。拍電影係要有一定嘅基本要求，最重要嘅第一樣，要求就係一個大家接受嘅劇本，呢個大家接受係有兩個定義。藝術片有藝術片嘅劇本，商業片有商業片嘅劇本，有一啲戲我哋係睇唔明，但係有藝術市場會覺得啲都係好犀利嘅劇本；如果你係商業片啊，更加係有一定嘅模式啦，咁究竟麥浚龍使得4億，佢係咪對自己嘅信心，即係覺得我創作都一流㗎。」

文雋批劇本最為人詬病。（YouTube截圖）

文雋續指麥浚龍對美學、服裝、暗黑風格方面可能一流，但對於寫劇本、對於創作電影應有的架構、人物角色，都似乎未能掌握得到。如今《風林火山》的劇本為人詬病，文雋表示：「似乎阿麥浚龍你應該返返嚟，報我哋香港電影編劇家協會嘅如何寫電影劇本，真係我覺得呢個係最抵打。」他再舉例，金城武出場時在海底隧道中間睡醒，之後旁邊有一道暗門進入城市：「呢啲係形式嘅出場，唔係呢個性格嘅出場。」因片長由6小時，剪接至132分鐘，需要用「王家衛方式」的旁白及美術字來解釋劇情，但字體又太細令人看不清，第一步已經不能令人明白劇情，更毫不客氣地狠批：「有啲場面佳句係有嘅，但係作為一個劇本呢，呢一個係完全唔合格。」

文雋叫麥浚龍報香港電影編劇家協會的班，重新學寫劇本。（YouTube截圖）

文雋指劇本完全唔合格。（《風林火山》劇照）

另外，文雋表示觀測到麥浚龍過分追求細緻度及真實感，雖然麥浚龍追求戲劇衝突前的張力，但認為任賢齊問吊的場口無需真吊。令文雋感有趣的是，戲中每個角色都要吸煙：「好似唔食煙就唔識做戲。我哋已經鼓勵啲人盡量唔好喺戲入面（食煙），食煙個年代係劉德華做古惑仔嗰時先食煙咋嘛。」並指戲中太多刻意講粗口。

電影也用上吊一幕製作為海報。(《風林火山》海報)