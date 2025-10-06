風林火山｜消防處識玩二創「風臨火山」海報　叮囑中秋提防山火

由麥浚龍編劇及執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》醞釀八年，近日終於正式上映，儘管觀眾對電影的評價不一，亦有不少爭議爆出，不過有人講一定好過冇人講，無可否認《風林火山》確實是近日的全城熱話，就連香港消防處都趁中秋節「惡搞」《風林火山》！

《風林火山》的官方海報以紅色和黑色為基調，而消防處二創的「風臨火山」海報，亦有紅、黑色的山火為背景，連海報上下的細字和字體都「致敬」到足，原來消防處正正想趁中秋佳節提醒大家要提防山火、切勿煲蠟，以免樂極生悲！

消防處海報中雖然有「風臨火山」四個大字，但仔細一看發現旁邊還有細字，寫著的原來是「秋『風』來『臨』切勿玩『火』，小心『山』火！」消防處又叮囑市民：「【🌕中秋人月兩團圓🫶🏻 賞月防火要周全】 秋風為賞月佳節帶來一絲涼意🍃，但係我哋都要時刻保持防火意識⚠️，消防處提提大家千祈唔好煲蠟🕯️唔好玩火🔥！要小心處理燃點緊嘅燈籠蠟燭🏮🕯️，唔好隨便棄置，記得確保火種徹底熄滅先至好離開！」並附上四點山逃生小貼士，包括切勿向山火蔓延方向逃生 、向植物較稀疏地方走避、安全情況下報警求助以及即使山火在前方遠處，仍應馬上離開。

而消防處二創的「風臨火山」海報，亦有紅、黑色的山火為背景，連海報上下的細字和字體都「致敬」到足，原來消防處正正想趁中秋佳節提醒大家要提防山火、切勿煲蠟，以免樂極生悲！（fb@ 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department）

網民都大讚這個宣揚小心山火的方式很出色，緊貼潮流、有趣，同時能起到警剔作用，相當「識玩」，叫其他政府部門也要向它仿效。另外也有網民問：「IKEA小編轉咗去消防？」這無疑是對消防處網編抽水能力的高度評價！