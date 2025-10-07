風林火山｜幕幕都係超強串星　「大軍」程東、李元霸變眼力測試

由麥浚龍編劇、導演及監製的年度話題之作《風林火山》，歷時8年終於上映，亦隨即持續引發全城熱議。電影聲稱耗資4億拍攝，除了製作費，鑽石陣容的金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓是重點之一，就連配角及客串的演員都來頭不少，部分更是久未露面，近年鮮少在銀幕亮相的實力派演員，可惜部分佔戲太少，變成一瞬即逝考眼力。

杜德偉飾演長期潛逃海外，沉溺於毒品，戲中金城武的哥哥李文狄。Alex登場時其不羈狂放的造型與乖張狂妄的演技令人眼前一亮。（《風林火山》劇照）

杜德偉

先數搶眼配角，杜德偉應該是全片亮點之一，他飾演長期潛逃海外，沉溺於毒品，戲中金城武的哥哥李文狄。Alex登場時其不羈狂放的造型與乖張狂妄的演技令人眼前一亮，與扮演弟弟李霧童的金城武，因對集團發展理念不同的角力引人入勝。

林俊賢飾演橋言集團護法鬼叔，憑藉其豐富的江湖歷練為家族出謀劃策。（《風林火山》劇照）

林俊賢

久未在大銀幕亮相的林俊賢，此次飾演橋言集團護法鬼叔，憑藉其豐富的江湖歷練為家族出謀劃策。《風林火山》是林俊賢近年罕有的電影演出，他演活鬼叔陽奉陰違、亦正亦邪的人物設定，為劇情留下懸念。

鮑起靜化身槍械專家歡姐，與殺手小組成員程文星（古天樂 飾）、小葉、燦頭等人如家人般共同生活，其爛口形象令人煥然一新。（《風林火山》劇照）

鮑起靜

影后鮑起靜一改過往賢淑母親形象，化身槍械專家歡姐，與殺手小組成員程文星（古天樂 飾）、小葉、燦頭等人如家人般共同生活。她與古天樂的一場對手戲真摯動人，展現出影后級的演技，將市井小人物演繹得活靈活現。

盧冠廷在片中飾演負責分派殺手執行任務的歪叔。（《風林火山》劇照）

盧冠廷

音樂才子盧冠廷在片中飾演負責分派殺手執行任務的歪叔。盧盧於片中牙尖嘴利，不時與殺手們鬥咀，讓觀眾留下深刻印象。

盧海鵬飾演的蛇叔，表面開蛇羹舖，實情是橋言集團元老。（《風林火山》劇照）

盧海鵬

盧海鵬飾演的蛇叔及程東飾演的鼠叔是橋言集團元老，對李珀山非常忠心，與接班人李霧童理念不合。

久未在電影亮相的甘國亮，今次在串星群中，算有不少戲份。（《風林火山》劇照）

甘國亮

甘國亮飾演的巨肺是周旋於黑白兩道之間的接頭人，既為橋言集團搭路覓得買家，同時也為警方提供線報。不少觀眾看畢電影也讚道原來甘國亮如此好戲。

其他串星

衛詩雅飾演毒品調查科探員細佬，於戲中有別一貫溫柔形象，持槍上陣扮演麻甩女警。《風林火山》是Michelle第一次揸槍拍戲，她與劉永（阿杜）、吳嘉龍（大鬼）、馮庭正@Rubber Band（根） 及蔡德才（番狗）共同飾演劉青雲的下屬，展現出截然不同的表演風格。

衛詩雅飾演毒品調查科探員細佬，以拍攝日子計，是她首次在大銀幕持槍上陣。（《風林火山》劇照）

劉永雖是警員，但背後與犯毒集團勾結。（《風林火山》劇照）

吳嘉龍飾演劉青雲的下屬。（《風林火山》劇照）

王德順飾演橋言集團創辦人李珀山，因醫院爆炸案而身亡，並引發連串蝴蝶效應。（《風林火山》劇照）

令人期待的「大軍」程東再演銀幕，他飾演的鼠叔，是橋言集團元老，對李珀山非常忠心，原以為要跟金城武角力會有不少發揮，誰知寫他拒收支票後，對白都冇句便遭汽車炸彈炸死。到底仲有冇拍咗咩未見街？真係「單眼佬」先知。（《風林火山》製作特輯截圖）

80年代成名的動作演員李元霸，原來都有演出，飾演的信仔是於銅鑼灣大開殺戒的槍手之一，但印象中個個都有麻布笠頭，到底李元霸有冇亮相？可能要入場睇多次先知。（《風林火山》預告截圖）