風林火山｜幕幕都係超強串星 「大軍」程東、李元霸變眼力測試
由麥浚龍編劇、導演及監製的年度話題之作《風林火山》，歷時8年終於上映，亦隨即持續引發全城熱議。電影聲稱耗資4億拍攝，除了製作費，鑽石陣容的金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓是重點之一，就連配角及客串的演員都來頭不少，部分更是久未露面，近年鮮少在銀幕亮相的實力派演員，可惜部分佔戲太少，變成一瞬即逝考眼力。
杜德偉
先數搶眼配角，杜德偉應該是全片亮點之一，他飾演長期潛逃海外，沉溺於毒品，戲中金城武的哥哥李文狄。Alex登場時其不羈狂放的造型與乖張狂妄的演技令人眼前一亮，與扮演弟弟李霧童的金城武，因對集團發展理念不同的角力引人入勝。
林俊賢
久未在大銀幕亮相的林俊賢，此次飾演橋言集團護法鬼叔，憑藉其豐富的江湖歷練為家族出謀劃策。《風林火山》是林俊賢近年罕有的電影演出，他演活鬼叔陽奉陰違、亦正亦邪的人物設定，為劇情留下懸念。
鮑起靜
影后鮑起靜一改過往賢淑母親形象，化身槍械專家歡姐，與殺手小組成員程文星（古天樂 飾）、小葉、燦頭等人如家人般共同生活。她與古天樂的一場對手戲真摯動人，展現出影后級的演技，將市井小人物演繹得活靈活現。
盧冠廷
音樂才子盧冠廷在片中飾演負責分派殺手執行任務的歪叔。盧盧於片中牙尖嘴利，不時與殺手們鬥咀，讓觀眾留下深刻印象。
盧海鵬
盧海鵬飾演的蛇叔及程東飾演的鼠叔是橋言集團元老，對李珀山非常忠心，與接班人李霧童理念不合。
甘國亮
甘國亮飾演的巨肺是周旋於黑白兩道之間的接頭人，既為橋言集團搭路覓得買家，同時也為警方提供線報。不少觀眾看畢電影也讚道原來甘國亮如此好戲。
其他串星
衛詩雅飾演毒品調查科探員細佬，於戲中有別一貫溫柔形象，持槍上陣扮演麻甩女警。《風林火山》是Michelle第一次揸槍拍戲，她與劉永（阿杜）、吳嘉龍（大鬼）、馮庭正@Rubber Band（根） 及蔡德才（番狗）共同飾演劉青雲的下屬，展現出截然不同的表演風格。