風林火山︱男女動作演員披露製作　隻字未提熊欣欣僅感謝鄧瑞華

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影號稱斥資四億元打造、醞釀八年至今終於上映，旋即成為全城觀眾網民熱議話題作品。《風林火山》劇情動作戲份﹐因為指導熊欣欣在上映日發文成為網民討論核心之一，議論拍攝期間採用真實風格、牽涉安全性等問題。在不少聲稱身處現場的網民憶述拍攝情況外，電影上映後亦有參與製作的動作演員現身說法，分享《風林火山》拍攝面對的挑戰，卻似乎絲毫未有對團隊表示不滿。

《風林火山》由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演。（《風林火山》電影劇照）

《風林火山》劇情動作戲份﹐因為指導熊欣欣在上映日發文成為網民討論核心之一。（《風林火山》電影劇照）

香港年輕動作演員Suki黃映棋、MJ陳俊峰近日於個人社交媒體現身說法，分享多張親身參與《風林火山》韓國取景期間的幕後花絮照，並講述拍攝期間的挑戰。Suki黃映棋提到《風林火山》是自己首部離港拍攝的作品，感恩當年獲得難能可貴的機會：「啱啱入行有機會參與大製作，真的好幸運，多謝華師傅（鄧瑞華）。」作為新手替身，Suki坦言挑戰許多從未表演過的特技動作：「我喺戲中第一個要挑戰嘅動作就係跳車，這個動作不像功夫套路咁有標準。」並表示最後安全着地、繼續打鬥完成場面。

香港年輕動作演員Suki黃映棋、MJ陳俊峰近日於個人社交媒體現身說法，分享多張親身參與《風林火山》韓國取景期間的幕後花絮照，並講述拍攝期間的挑戰。（黃映棋IG圖片）

此外，黃映棋亦表示到遠赴韓國取景，在零下三十度的雪山拍攝，亦為《風林火山》帶來的挑戰之一：「穿著厚重戲服再加保護裝備，挑戰體能極限去打鬥。對習慣極地工作的人來說也許不算什麼，但我們大部分工作人員都是第一次。」Suki表示到真實雪山拍攝、塑造出香港下雪的世界觀，反映出導演麥浚龍的認真與執着：「他對自己創造的風林世界，追求真實的細緻，係有一套獨特見解，可能觀眾唔知道，大部份動作場面都係一個長鏡頭，與以往有剪接的動作設計不同，導演有他希望的動作節奏，嚴寒嘅環境冇感情嘅機器都捱唔住，反而所有人對抗着而去完成呢個風林世界，原來對抗-30幾度嘅體感溫度環境只需要一份熱血。」

黃映棋感謝麥浚龍導演創建《風林火山》的電影世界。（黃映棋IG圖片）

黃映棋憶述《風林火山》於韓國雪山零下三十度取景期間的過程。（黃映棋IG圖片）

至於另一位動作演員MJ陳俊峰，亦參與韓國雪山拍攝的部份，飾演蒙面狙擊手陳漢泉：「謝謝麥導筆下的陳漢泉，這位神秘角色每個動態總是帶着玩味的驚喜，謝謝華導（鄧瑞華）邀請作為動作組一員，動作設計旅程總是帶着幽默混合嚴謹。」雖然作為殺手集團清潔工其中一員的陳漢泉全程蒙面、戲份僅集中在塔樓之上，然而MJ仍表示導演非常著重角色背景與細節：「這不是單純狙擊手的藏身處，是陳漢泉的『家』，導演細緻的準備了角色的擺設日常用品，一盞他很愛的吊燈、還有其他專屬的個人物品。」更笑言自己至今仍保存屬於陳漢泉的火機，純屬一場意外！

動作演員陳俊峰於《風林火山》裡飾演蒙面狙擊手陳漢泉。（陳俊峰IG圖片）

陳俊峰亦談到角色以外的製作過程，與Suki的形容不謀而合：「不同指導都有特色的動作節奏。是次，當時也是新嘗試、觀眾未必了解，很多動作場口都是長鏡頭，和現場表演一樣很刺激、很『考牌』。很難忘，是電影團隊全部人配合的藝術，不同拍攝地方，出現不同動作場面節奏。」陳俊峰與黃映棋在文字中先後感謝動作指導鄧瑞華，隻字未有提到熊欣欣，或許與參與劇情部分、製作階段等因素有關。

陳俊峰提到《風林火山》製作動作場面的過程。（陳俊峰IG圖片）

《風林火山》上映後，觀眾對電影評價兩極，亦對不同製作部分表達相當主觀與個人的意見。親身參與製作的黃映棋與陳俊峰，則先後感謝麥浚龍，Suki表示：「多謝麥導創造了《風林火山》，很喜歡！Btw好多人都話唔知尼4億拍咗咩L，唔通要等到香港唔知仲可以拍咩L？」陳俊峰亦坦言：「電影原來可以創作『理想』的世界，哪怕並非『你想』的世界。感謝這趟旅程，和一起打拼的工作團隊。」