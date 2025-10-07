杜德偉開騷被叫《風林火山》角色名　片場整蠱金城武︰真人好靚仔

近年每逢中秋皆做show的杜德偉（Alex)，昨晚(6/10)中秋佳節，身在福建出席《2025亞太音樂節》，一口氣唱了七首經典金曲，成為是次音樂節焦點歌手。演出期間台下觀眾更高叫他在近期上映中的新片《風林火山》中的角色李文狄，令他大感驚喜。行色匆匆，在福建逗留48小時後，Alex已趕返香港與家人一起追月。

杜德偉笑言每年中秋都獲邀演出，相信是自己的歌曲迎合氣氛。（大會提供）

Alex近日積極操迎戰下星期紅館演唱會，趁着中秋節假期更度期出席大型音樂節，現場四萬人場面墟冚。帶同演唱會樂隊一口氣唱出七首歌，為下星期紅館演唱會預熱。演唱會在即又有新戲《風林火山》上畫，Alex出場即成為是次音樂節焦點，現場氣氛澎湃，《情人》一曲更引發全場大合唱。演出期間台下觀眾更高叫他在近期上映中的新片角色名字李文狄。

Alex出場即成為是次音樂節焦點，現場氣氛澎湃，《情人》一曲更引發全場大合唱。（大會提供）

「其實好多年的中秋，我都會在外地做show，可能我唱的歌啱氣氛！今次參與的亞太音樂節是當地大規模的音樂節之一，現場坐滿四萬多觀眾，我一口氣也唱了七首歌曲，而且我帶同自己的音樂團隊同行，所以自己的表演部份十足一個迷你演唱會，台下嘅觀眾好熱情，完全給我一個互動的表演反應，我當作一次紅館演出前的預熱。完成這個演出之後，返香港我便專心為18、19號2場紅館演唱會；而家距離開show只有一個多星期，所以我要火力全開。」

多年未見金城武，Alex突變小粉絲。（影片截圖）

戲中「兩兄弟」在片場蘊釀情緒。（影片截圖）

在亞太音樂節中，有歌迷直呼Alex在《風林火山》中的角色李文狄，他笑言：「台下的觀眾不時呼叫李文狄，我最初也很陌生，究竟誰是李文狄？最後想起自己就是李文狄….哈哈，這個是我8 年前演出的角色，自己差點也忘記，近期《風林火山》終於上映，大家都對我這個角色留下深刻印象；叫得我的戲中名字，即是代表他們已看了這部電影，真的多謝大家捧場。我這個大反派造型和角色上都很有突破，也有不少迴響，拍攝期間我試過這個造型走在街上真的沒人把我認出，很有趣的演出經歷。多年來沒有參與電影的演出，今次可以跟一班的份量級的演員和幕後班底合作很開心；雖然戲份不算多，但難得過足癮，希望未來日子，可以再有不同的演出機會。」

從網上影片可見，杜德偉有場跟金城武的戲份，亦是杜德偉多年來再見其真人，不敢對鏡頭表示︰「真人好靚仔！」而拍攝期間，這位「哥哥」更整蠱「細佬」，當金城武提起隻腳放上凳時，Alex就「突襲」令他失平衡，場面搞笑。

金城武提起隻腳放上凳時，Alex就「突襲」令他失平衡。（影片截圖）

突襲成功！（影片截圖）

金城武哭笑不得。（影片截圖）

提到自己所飾的大反派李文狄獲得觀眾不少迴響，Alex坦言戲中這個紋身漢的小秘密：「有一場由於要赤膊上身，全身用了4小時印上紋身的造型，點知當天拍攝完後知道那些紋身很難洗掉，當時記得是由於第二天要做show，現場化妝師和助理加上路人甲乙丙，現場很多對手幫手卸妝，用BB油抹到甩皮都未抹到晒，但對於這個角色的造型，我是相當之喜歡，受一下皮肉之苦又如何呢！」

關於李文狄這個角色，導演其實給了他不少篇幅。Alex說：「有一場好緊要的軍機一幕，應該是礙於片長關係伸展了，我諗導演本身都係好鍾意嘅，因為次次見佢一提起佢嗰場戲佢眼神都發光。如果有機會做訪問再同大家分享多些，只能夠講每個角色都有血有肉有性格。」