小人物之歌︱《破地獄》女配驚喜參演　哥連法路親民合照嘟嘴派心

荷里活電影《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）由愛爾蘭金球影帝哥連法路（Colin Farrell）、陳法拉、奧斯卡影后泰達史雲頓（Tilda Swinton）及威尼斯影后葉德嫻主演，電影早前於世界各地影展舉行首映，並將於10月29日在Netflix串流上映。《小人物之歌》去年拍攝時，先後於港及澳門取景，原來在陳法拉與葉德嫻之外，竟有來自《破．地獄》的女演員參與演出！

荷里活電影《小人物之歌》由哥連法路、陳法拉、泰達史雲頓及葉德嫻主演！（《小人物之歌》電影劇照）

《小人物之歌》於聖巴蒂安國際電影節首映，一對男女主角與主創團隊亮相。（視覺中國）

《小人物之歌》男女主角哥連法路、陳法拉與主創團隊亮相多個電影節。（視覺中國）

香港女演員Katrina陳佩欣，曾於《破．地獄》裡飾演女逝者熙雯一角，透過逼真的塑膠倒模特技木偶，與金像女配梁雍婷上演一段動人的感情線。陳佩欣今日（7日）於社交媒體上分享參演《小人物之歌》的點滴，表示自己首次參演國際電影，直到現在仍記得收到第二次試鏡邀請、與導演Edward Berger握手一刻的感覺：「能夠在導演指導下，與哥連法路及Deanie姐同場演出簡直是夢想成真！」

香港女演員Katrina陳佩欣，曾於《破．地獄》裡飾演女逝者熙雯一角！（Katrina IG圖片）

陳佩欣透過倒模特技木偶飾演熙雯一角。（《破．地獄》電影劇照）

梁雍婷於《破．地獄》裡與熙雯上演一段動人的感情線。（《破．地獄》電影劇照）

能夠與國際影帝哥連法路同場演出，陳佩欣等一眾女演員亦把握機會集郵！陳佩欣分享的合照中，哥連法路在四張連拍相片內，先後舉起V字手勢、單眼、嘟嘴及派心擺出四個蒲士，顯然與同劇演員打成一片，形象亦非常親民友善！

哥連法路親民地與一眾女演員合照，更連續擺出四個表情蒲士！（陳佩欣IG圖片）

陳佩欣表示能夠在現場觀看各主演的演出，機會彌足珍貴：「雖然我只是飾演一個小配角，但我永遠感激這次讓我親眼目睹各位演出魔力的機會。」陳佩欣亦感激監製與團隊的賞識，亦直言希望是次演出能夠讓她獲得更多機會：「我非常期待，現在每次踏出一小步，會在上帝帶領下如何走完這趟旅程。」