女孩︱影后舒淇以導演身份主講大師班　影展選兩部侯孝賢執導電影

國際華人影后舒淇今年推出首部執導電影《女孩》，改編個人童年成長與酗酒父的關係，將家庭經歷搬上大銀幕，真摯動人撼動多國電影節觀眾，更於釜山國際電影節奪得競賽單元「釜山獎——最佳導演獎」！舒淇於法國里昂時間昨日（12日）亮相2025盧米埃電影節，除了帶來執導新作《女孩》，大會亦挑選由舒淇主演、侯孝賢執導的《千禧曼波》與刺客聶隱娘》讓觀眾重溫。

舒淇攜同執導新作於法國盧米埃電影節登場。（視覺中國）

舒淇於盧米埃電影節上主講大師班，分享從影經歷。（視覺中國）

盧米埃電影節亦選映舒淇與侯孝賢合作經典《千禧曼波》予影迷重溫。（《千禧曼波》劇照）

盧米埃電影節亦選映舒淇與侯孝賢合作經典《刺客聶隱娘》予影迷重溫。（《刺客聶隱娘》電影劇照）

舒淇作為國際影后兼新銳導演，於盧米埃電影節獲邀主講大師班，分享從影以今多年的經歷，吸引大量中外影迷觀眾出席支持，舒淇以一身黑白色西裝禮服亮相，形象知性成熟、兼具影后與導演風範。大師班上，舒淇以國語演說，並再度感謝作為師傅的侯孝賢導演，直言全因侯孝賢鼓勵自己才會決定成為導演，透露多年前主演侯導作品時，被問到為何不做導演、訴說自己經歷的故事，舒淇起初還以為侯導僅在開玩笑，及後經過認真考慮才決定執起導演筒。

舒淇以一身黑白色禮服出席大師班，形象知性成熟，兼具影后與導演風範。（視覺中國）

此前，舒淇曾於多倫多國際電影節期間，分享撰寫《女孩》劇本背後的辛酸，除了剖白童年回憶瘡疤以外，更在侯孝賢導演鼓勵與催促之下，一度於米蘭閉關13日，最終在侯導設下的限期前完成劇本。舒淇憶述當時寫劇本的過程時，坦言雖然能夠提前交稿，然而仍覺寫劇本實在太艱難；戲中不少情節與成長經歷有關，電影放映後舒淇亦表示拍攝作品讓自己更理解父母當年所面對的一切。