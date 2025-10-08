風林火山｜韋羅莎戲份全消失未獲通知感不快︰舞台劇咪Cut我唔走

葛民輝、林海峰、柯煒林與韋羅莎主演舞台劇《笨蕉大劇院》昨日（7日）迎來第50場尾場，早前患上肺腺癌四期的柯煒林歸隊演出、精神體力狀態大好，獲全場觀眾熱情支持！舞台劇完滿結束後，柯煒林與韋羅莎接受傳媒訪問，Rosa分享馬拉松式演出後感想外，亦談到於電影《風林火山》被消失的戲份。

韋羅莎表示自己未有時間觀賞《風林火山》，但應該會抽時間入場。（陳順禎 攝）

韋羅莎據指於《風林火山》裡飾演夜店老闆娘Mandy一角，然而戲份未見於上映版本。（陳順禎 攝）

柯煒林和韋羅莎一齊受訪。（陳順禎 攝）

葛民輝、林海峰、柯煒林與韋羅莎主演舞台劇《笨蕉大劇院》迎來第五十場尾場，今日演出完滿結束。（陳順禎 攝）

韋羅莎據指於犯罪劇情片《風林火山》裡飾演夜店老闆娘Mandy，然而電影上映後演出部份卻無聲無息「被消失」。韋羅莎受訪時表示自己亦希望知道角色的下落，明言麥浚龍導演未直接告知戲份將被刪剪：「冇啊冇啊！因為我都係呢到聽、嗰到聽。我都係聽返嚟，好似見唔到我喎，我未睇、未有時間去睇，應該會去睇。」

韋羅莎據指於犯罪劇情片《風林火山》裡飾演夜店老闆娘Mandy。（陳順禎 攝）

葛民輝、林海峰、柯煒林與韋羅莎主演舞台劇《笨蕉大劇院》迎來第五十場尾場，今日演出完滿結束。（陳順禎 攝）

Rosa坦言戲份被導演或剪接師抽走為電影特性之一：「做電影電視演員就係一件咁嘅事，舞台劇咪Cut我唔走囉！」表示自己仍在了解電影，認識到剪接出最合適的電影版本時未必能囊括自己的演出，但仍指出：「呢次嘅表演係我演藝生涯入面一個好特別嘅里程碑，所以有上冇上我覺得It's ok！喺我演技上已經畀一個記號我，好開心可以有份參演到呢套戲。」對於演出片段能夠釋出面世，Rosa坦言要交由電影公司決定。

《風林火山》片段被刪剪，韋羅莎坦言感到不快：「少少啦，因為確實係一個好特別嘅角色，好夢寐以求。原本去試鏡中選，我自己時間唔得；佢哋改期，我又得喎！都係一個過山車旅程，有演繹到、有做到、有拍到，已經學到要學嘅嘢，我已經好足夠。」但Rosa則不願透露與哪位演員有對手戲，或戲份與甚麼劇情線相關：「我諗⋯⋯（透露的話）唔係咁好呀。」

韋羅莎表示麥浚龍導演未有告知自己的戲份將被消失。（陳順禎 攝）

韋羅莎在《風林火山》戲份全消失，未獲導演通知。（劇照）

麥浚龍執導電影《風林火山》是非不斷。（YouTube@麥浚龍）