觸電｜第三周票房不跌反升累破150萬　柯煒林︰逆境波可以笑住打

由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）、蘇皓兒（Chloe So）羅浩銘、羅莽、馮素波主演的電影《觸電》，9月18日首日開畫只有5萬元票房，成績強差人意，但當電影逐漸多人欣賞後，口碑得到廣傳，去到第三周，單日票房不跌反升，更達6位數，是首日的一倍！成為近期本地電影圈的黑馬。

柯煒林多謝影迷支持︰「逆境波可以笑住打！」（《觸電》劇照）

《觸電》的累計票房截至10月7日，已達 $1,507,994，其中10月7日（中秋翌日假期），單日票房更再次突破六位數字，以電影上映至第三周，票房能夠出現不跌反升，這現象甚令人興奮，而更令人鼓舞是票房成績終打動院線，逐步增開場次以示支持。

在剛過去的星期六及星期日（10月4及5日），導演梁國輝率領演員林敏驄、Will、ANSONBEAN、羅浩銘、JFFT及李玗蓁等，親身走訪戲院謝票，與觀眾近距離交流，誠意十足。林敏驄更在現場恭喜羅浩銘成功入圍《第62屆金馬獎》「最佳動作設計」獎項，場面溫馨。

ANSONBEAN呼籲大家多聽他演唱的主題曲《HeadShot》︰「夠多人聽，我就可以拍MV啦！」（《觸電》電影劇照）

羅浩銘成功入圍《第62屆金馬獎》「最佳動作設計」獎項。（《觸電》劇照）

Will感性表示：「好感謝大家由開畫5萬元、60元票價，一步一步支持到100萬票房。第三個星期場次都慢慢加番，希望靠大家嘅宣傳，行到去1000萬！」ANSONBEAN則呼籲大家多聽他演唱的主題曲《HeadShot》，笑言：「夠多人聽，我就可以拍MV啦！」JFFT四位成員亦分享拍攝趣事：「今次拍鬧交戲，我哋可以自由發揮，每個take都唔同，好過癮！」