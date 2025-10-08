林家棟首演正劇舞台劇超前部署　「每晚背一次台詞朝早6點先瞓」

影帝林家棟首次接演正劇舞台劇《等待果陀》，今日（8/10）舉行記者會，劇中其他演員朱栢謙、蔡瀚億（BabyJohn）及倪秉郎都有出席，事後林家棟跟朱栢康接受傳媒訪問。

記者會，劇中演員林家棟、朱栢謙、蔡瀚億（BabyJohn）及倪秉郎都有出席。（許育民 攝）

問到跟林家棟合作，朱栢謙坦言好有得著︰「已經學到好多嘢，佢應承攬上身嘅嘢就實係攬上身，佢揀咗個最難，開創荒誕劇先河的劇，故事雖然有起承轉合，但都唔係普羅大眾睇開那種，反轉傳統的敍事手法，家棟就幫手執個劇本對白。」

林家棟自言對上一次做舞台劇已經是2010年的事，是一部喜鬧劇，今次可以試正劇最好不過。「之前覺得冇時間，導演喺呢若干年間，都畀好多個劇本我揀，直至年頭睇到呢個《等待果陀》，可能自己成長咗年紀大咗，覺得那份絕望感幾有感覺，可以試下。」

舞台劇12月公演，但家棟已經背好晒對白。(許育民 攝)

朱栢謙坦言跟林家棟合作好有得著︰「已經學到好多嘢，佢應承攬上身嘅嘢就實係攬上身。」(許育民 攝)

林家棟接過劇本的譯本後，都花不少時間加工︰「我哋冇參考其他國家的版本，始終每個地方睇每一件事都有不同感受，所以想今次可以地道一點，嘗試落地一啲，那怕會有一兩句粗口都唔怕。所以當我睇第一個譯本時，覺得好莎士比亞感覺，應該要粗鄙少少，又要不失原創意思，所以要逐句執。」

舞台劇12月公演，但家棟已經背好晒對白。連朱栢康都驚歎。「佢記憶力驚人、對劇本要求高，所改的對白又冇離開個語景，係一次好勁的翻譯嘗試。」而家棟就坦言由現在開始已經晚晚背一次劇本。「每晚臨瞓前都會背一轉，背完個腦仲Run緊，咁又會開電腦執下份稿，搞到每日朝早六點先瞓。」