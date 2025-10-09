風林火山︱刪剪片段曝殺手集團新成員　香港搖滾之父客串演雪糕佬

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓主演，更有大量港產片巨星級人馬合演或客串，每一幕均考驗觀眾眼力！劇情中，合稱「清潔工」的殺手集團由古天樂、鮑起靜與盧冠廷等組成，劇組今日（9日）曝光一段絕密片段，原來在韓國雪景的輻射區搶貨大戰，竟有「香港搖滾之父」客串飾演雪糕佬一角！

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓主演。（《風林火山》劇照）

「清潔工」殺手集團由古天樂、鮑起靜與盧冠廷等組成，原來仲有新成員！（《風林火山》電影劇照）

雪糕佬是屬於殺手集團一伙，協助程文星（古天樂 飾）清理作案現場。程文星收錢奉命在核輻射區擊退來搶貨的「餓狗」而大開殺戒；雪糕佬前來負責收拾屍體。從片段所見，在「風林世界」雪糕已買少見少，雪糕車的用途也改為冷藏殘肢。夏韶聲與古天樂早年因拍電視劇而認識、感情匪淺，片段中二人唇槍舌劍盡顯默契，亦演活殺手世界清道夫們分工合力清洗作案現場的習慣。

夏韶聲原來亦是「清潔工」殺手集團成員之一，與古天樂在雪糕車內外演對手戲。（《風林火山》電影劇照）

雪糕佬是屬於殺手集團一伙，協助程文星清理作案現場。（《風林火山》電影劇照）

《風林火山》徹底突破香港電影的常規與格局，「風林世界」的香港，是個虛幻的城市，它長年落雪，晝短夜長，有核廢區，罪惡野蠻生長，寒冷的天氣令人憂鬱，人與人之間變得疏離孤寂。戲中大雪籠罩下的香港，建構出一個觀眾既熟悉又耳目一新的香港，體驗視覺全新的犯罪世界。導演Juno 表示電影雖然以香港為背景，但這不是一套紀錄片，故此裡頭其實比較像是自己創造的世界。

輻射區搶貨大戰中，「清潔工」與「餓狗」大開殺戒，雪糕佬前來負責收拾屍體。（《風林火山》電影劇照）

麥浚龍透露：「天氣影響人的思維、性格言行舉止，人與人之間溝通也會有所不同。設計風林的世界觀的時候，我想擴闊地理環境，形做出與觀眾有距離的虛幻城市，使觀眾進入電影世界細心感受；並以這個架空世界去塑造獨有世界觀。天氣如何影響人的行為？不知道何時結束的黑夜會否令角色更加憂鬱？角色的思維模式會如何受天氣影響？戲中的冷酷不是來自血腥場面，反而是角色們所做的決定。」

天寒地凍之下，夏韶聲仲問古天樂食唔食雪糕。（《風林火山》電影劇照）

此外，《風林火山》上映一周票房已破8百萬，在中秋檔期間更蟬聯票房冠軍，開映至今一直保持每日最高入場人次之冠；於10月1日開畫當日大收360多萬，更創下2025年港產片單日最高入場人次，足證是本年度不容錯過話題之作。