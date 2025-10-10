風林火山︱橋言集團影射麥浚龍兄弟　集結前作配角成Juno電影宇宙

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影號稱耗資四億元打造、醞釀八年至今終於上映，旋即成為全城觀眾熱門話題作品！麥浚龍不論歌影作品都非常有戲劇性，尤其在故事人物姓名上花心思，繼早前《風林火山》男女主角金城武、高圓圓飾演的李霧童、劉思欣，被網民發現姓名相間之下組成「思霧欣童」，疑似為導演向阿嬌鍾欣潼致意後，戲中其他命名方式獨特的角色亦引起觀眾注意，更與麥浚龍其他演出作品互通，組成一個「Juno電影宇宙」！

金城武於劇情中飾演橋言集團二公子李霧童。（《風林火山》劇照）

金城武、高圓圓飾演的男女主角李霧童及劉思欣，名稱相間組成「思慕欣潼」，疑似為導演向阿嬌鍾欣潼致意。（《風林火山》電影劇照）

權傾全港的「橋言集團」

《風林火山》劇情中，男主角李霧童的父親李珀山（王德順 飾）憑販毒致富，以巨富創立的橋言集團權傾全港，主宰黑白兩道的生意。橋言集團作為故事最為關鍵的組織，名稱已被觀眾發現由麥浚龍兄弟的姓名所組成，麥浚龍原名麥允然，作為香港潮流領袖的兄長則名為麥浚翹，二人姓名相間後便組成與橋言同音的「翹然」。此前，金城武已透露麥浚龍導演投射不少個人影子於男主角李霧童身上，相信橋言集團、李文狄（杜德偉 飾）與李霧童之間曲折與明爭暗鬥的關係，或與同樣出身豪門的麥浚龍經歷有關。

金城武曾透露麥浚龍導演將個人影子投射於主角李霧童身上。（《風林火山》電影劇照）

杜德偉於劇情中飾演橋言集團大公子李文狄。（《風林火山》劇照）

張穎遭強姦曾於「前傳」出現

《風林火山》警察勢力一方，梁家輝飾演的狄文傑從警隊退休後，同時兼職犯罪心理學講師，在一場講座上提到一宗連環綁架姦殺案，更透露原來第三名受害女警張穎為其懷孕妻子，狄文傑更在家中播出妻子被綁架過程的錄音，畫面未有呈現暴力對待，然而殘忍程度足以令觀眾想象得到。

梁家輝於劇情中飾演退休總督察狄文傑。（《風林火山》電影劇照）

梁家輝飾演的狄文傑提到一宗連環綁架姦殺案，更透露原來第三名受害女警張穎為其懷孕妻子。（《風林火山》電影劇照）

雖然張穎從未於《風林火山》裡登場，然而真身竟然可能是日本前AV天后蒼井空！麥浚龍曾於2010年主演黃精甫導演作品《復仇者之死》，蒼井空飾演的女主角正是張穎，被強姦、因姦成孕的情節亦與《風林火山》有相近之處，讓《復仇者之死》疑似成為《風林火山》前傳，將兩部作品透過角色扣連。

蒼井空於《復仇者之死》裡飾演張穎一角。(《復仇者之死》劇照)

蒼井空飾演的張穎，於劇情中被強姦。（《復仇者之死》影片截圖）

張穎於劇情中遭強姦，與狄文傑妻子的遭遇相似。（《復仇者之死》影片截圖）

劉永客串角色早於「前傳」登場

同樣屬於警察勢力一方，劉永飾演的阿杜曾在銅鑼灣槍戰後，與劉青雲飾演的王志達在救傷車中交代打算退休移民、但仍然要求取得暗地參與的可卡因交易利潤。雖然劉永在劇情中戲份不多，然而同樣在「前傳」《復仇者之死》故事中，阿杜早以警察「杜哥」身份登場，並作為強姦張穎的主犯，似乎背後故事比現在上映版劇情更為複雜。

劉永於《復仇者之死》裡飾演警察杜哥。（《復仇者之死》電影劇照）

劉永於《復仇者之死》裡飾演警察杜哥。（《復仇者之死》電影劇照）

巨肺哥連結另一部「外傳」

《風林火山》有不少港產巨星客串演出，其中遊走於黑白兩道之間的「巨肺哥」由殿堂影視製作人甘國亮飾演，令觀眾眼前一亮！原來巨肺哥早已於另一部黃精甫執導電影《江湖》登場，當時由已故武打演員徐少強飾演，角色亦為黑幫元老級人物，在《復仇者之死》以外又疑似連結另一部「外傳式」作品。