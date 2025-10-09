獵魔士︱雷神細佬接棒擔正大逆轉獲讚　曾引劇迷不滿揚言棄劇罷睇

Netflix奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）第四季即將於10月30日回歸，「超人」亨利加菲爾（Henry Cavill）在上季完成後辭演角色，第四季將由「雷神」細佬里安咸斯禾夫（Liam Hemsworth）接棒。當時Netflix宣布消息後，惹來大批網民不滿，更指會罷睇劇集。

「超人」亨利卡菲爾完成《獵魔士》第三季後，宣布辭演角色，並由里安咸士禾夫接棒演出。（《獵魔士》劇集劇照）

里安咸士禾夫由第四季《獵魔士》開始接棒，亦已公布將有第五季。（視覺中國）

距離上架不足1個月，Netflix日前發布了最新預告。接棒亨利加菲爾飾演「獵魔士Geralt」的里安咸斯禾夫在黑暗森林與巨型蜘蛛激戰，其後Laurence Fishburne飾演的吸血鬼警告他邪惡的魔法師Vilgefort正在秘密集結軍隊。預告中亦有Geralt對抗怪物及上戰場的畫面，預示一場大對決即將來臨。

里安咸斯禾夫接棒亨利加菲爾飾演「獵魔士Geralt」。（劇照）

里安咸斯禾夫在黑暗森林與巨型蜘蛛激戰。（預告截圖）

里安咸士禾夫值得一提的是，正式預告曝光後成功讓不少劇迷改觀，更大讚不遜於亨利加菲爾。亨利宣布辭演後，粉絲一度大感不滿，更揚言要棄劇罷睇。當時亨利沒有公開透露離開的原因，但外界盛傳他與編劇團隊對原作的詮釋方向意見不合。而里安接棒後亦感到大壓力，更一度暫時退出社交媒體，並曾在受訪時坦言：「網路上有很多聲音，但我選擇遠離那些干擾。我喜歡演戲，喜歡說故事，這才是我該專注的。」