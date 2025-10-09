梁朝偉笑言得獎太多不介意失影帝　無懼全裸演出：勁唔過《色戒》

梁朝偉首部主演歐洲電影《沉默的朋友》（Silent Friend）早前先後於威尼斯及各國電影節首映，周遊各地後終於回港。梁朝偉今日（9日）出席廣告代言活動期間接受傳媒訪問，分享各地觀眾喜歡新戲的喜悅，並透露接續有意接拍更多外國影視作品，又開腔分享與杜琪峯合作新戲的進度！

梁朝偉今日出席廣告代言活動，並接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

梁朝偉談到《沉默的朋友》於威尼斯首映時，雖然未能親身出席，然而亦感謝觀眾讚譽：「威尼斯電影節係第一站，跟住多倫多、釜山，嚟緊喺歐洲都仲有一系列嘅電影節。因為係一部德國電影所以一月會喺德國上先，尋日聽講北美已經買咗（發行權），我哋亞洲區好似日本、中國同香港都會陸續上映。」直言對作品受歡迎與得獎感到開心：「始終唔係一部主流電影，好難得有咁多人有咁好嘅反應，起碼啲人睇得明先啦！」電影中，梁朝偉全裸上陣演出，問到演出時會否猶豫，偉仔隨即笑言：「冇啦！《色．戒》都已經……邊到勁得過《色．戒》呀！」至於未有憑新作奪得威尼斯影帝，梁朝偉亦心情輕鬆地表示：「梗係唔會啦！都攞過咁多囉……有咩所謂呀！」

梁朝偉不介意失落影帝，笑言已得獎太多。（葉志明 攝）

梁朝偉近年先後主演美國及歐洲電影，早前在釜山電影節亦大受歡迎，他對接拍更多外語作品持開放態度：「我覺得唔剩係韓國，可能性有好多！自從疫情開始，大家睇電影習慣轉咗去串流平台，我都收到好多劇本係同好多唔同國家嘅演員合作，韓國當然有機會，所有國家都會有機會。」至於日前主動提出有興趣與他合作的宋仲基，梁朝偉表示有留意對方，更提出接拍韓國作品的兩項條件：「我知！其實一直以嚟都希望有機會同韓國導演、演員合作，呢啲要講緣份，又要個角色啱我，唔駛講咁多韓文。」亦笑言拍攝外國劇集與電影為不一樣的新體驗：「拍一季七集嘅過程，同一套戲嘅過程又好唔同，可能會長少少、又幾好玩，所以我唔介意拍下劇集。」

梁朝偉笑言要只滿足緣份、角色沒有太多韓文，便願意接拍韓國影視作品。（葉志明 攝）

近年產量大減的香港殿堂級導演杜琪峯，正與梁朝偉籌備新一部合作電影，偉仔亦於訪問中確認消息：「我哋有一個咁嘅計劃，但佢自己部戲都未拍完，所以未知幾時可以拍。（已預留檔期？）冇得mark定，因為中間都有啲電視劇、電影，邊套準備好就拍邊套先。」偉仔更笑言在未知故事劇情等資料下，已一口答應接拍：「我都唔知係咩片種，有一晚食飯，覺得好耐冇合作，又講起《鹿鼎記》就覺得如果可以再合作就好，於是就諗一個故仔。」至於再次合作發哥的機會，他則笑言：「發哥肯做先算啦！」並表示目前除了即將合作杜sir的作品，其餘拍攝計劃均為國外作品。

梁朝偉雖然未知杜琪峯打算拍攝甚麼題材作品，但已一口答應演出。（葉志明 攝）

梁朝偉早前驚喜亮相陳冠希網上頻道接受訪問，大談時裝及潮流，談到認為二人誰比較前衛，梁朝偉笑指：「潮呢樣嘢好難講喎！我嘅『朝』同佢嘅『潮』又唔同！每個人都有唔同嘅潮，睇下係邊種潮啦！（着鴛鴦襪？）今日冇喎！唔知幾時會㗎喎，等於幾時想食咖喱雞飯，真係唔知㗎喎！」

梁朝偉的「朝」或者未必與所有人的「潮」一樣。（葉志明 攝）

梁朝偉多年來鍾情帆船運動，亦參與推廣一場即將在香港舉行的帆船比賽，他更透露一件帆船期間的辛苦事：「佢哋預咗我會落去比賽，但唔知到時會唔會拍緊戲。同埋都好鬼辛苦㗎，我第一次喺匈牙利比賽咗七日，朝早六點就開始，同埋啲帆船冇廁所，要自己跳落水搞掂再上返水。」

梁朝偉竟透露原來帆船沒有廁所，要在水中解決。（葉志明 攝）

關淑怡日前因病入院，有指正於深切治療部留醫，曾於關淑怡於王家衛作品合作的梁朝偉，表示未有聯絡關心對方的病情：「我同佢唔熟，所以都係睇新聞先知。」並表示僅於當年《春光乍洩》時合作過，一直未有特別保持聯絡。