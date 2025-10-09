風林火山｜又一音樂猛人客串片段曝光　電影喧鬧聲中票房破800萬

城中熱話電影《風林火山》，由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、高圓圓、梁家輝主演，近日都有不少被刪片段公開，而今日（9/10）再有未曝光片段。而《風林火山》其中一個串星特色，就是專找一些音樂人參與，而最新一條影片就是來自夏韶聲。

《風林火山》今日披露另一音樂猛人客串，就是有「香港搖滾之父」之稱的夏韶聲。(《風林火山》劇照)

欣賞《風林火山》時，不難發現有不少音樂人參與演出，包括戲份較多的盧冠廷，又有蔡德才＠人山人海、陳哲盧Jerald等，原先有的Wyman黃偉文就被換角，而今日披露的另一音樂猛人，就是有「香港搖滾之父」之稱的夏韶聲。

夏韶聲飾演的雪糕佬，屬於殺手集團一伙，協助程文星（古天樂 飾）清理作案現場。(《風林火山》劇照)

夏韶聲飾演的雪糕佬，屬於殺手集團一伙，協助程文星（古天樂 飾）清理作案現場。程文星收錢奉命在核輻射區擊退來搶貸的「餓狗」而大開殺戒，而雪糕佬前來負責收拾屍體。從片段所見，在「風林世界」雪糕已買少見少，雪糕車的用途也改為冷藏殘肢。

夏韶聲與古天樂早年因拍攝電視劇《烈火紅心》而認識，8月時夏韶聲開演唱會，古天樂都有抽空到場支持，證感情非淺。片段中二人唇槍舌劍盡顯默契，亦演活殺手世界清道夫們分工合力清洗作案現場的習慣。

夏韶聲與古天樂早年因拍攝電視劇《烈火紅心》而認識。(《風林火山》劇照)

這片段，亦再次展現《風林火山》中的「風林世界」，是個長年落雪的虛構城市，晝短夜長，有核廢區，罪惡野蠻生長，寒冷的天氣令人憂鬱，人與人之間變得疏離孤寂。戲中大雪籠罩下建構出一個觀眾既熟悉又耳目一新的香港，體驗視覺全新的犯罪世界。

8月時夏韶聲開演唱會，古天樂都有抽空到場支持，證感情非淺。（網上圖片）

導演Juno 麥浚龍表示電影雖然以香港為背景，但這不是一套紀錄片，故此裡頭其實比較像是自己創造的世界。他透露：「天氣影響人的思維、性格言行舉止，人與人之間溝通也會有所不同。設計風林的世界觀的時候，我想擴闊地理環境，形做出與觀眾有距離的虛幻城市，使觀眾進入電影世界細心感受；並以這個架空世界去塑造獨有世界觀。天氣如何影響人的行為？不知道何時結束的黑夜會否令角色更加憂鬱？角色的思維模式會如何受天氣影響？戲中的冷酷不是來自血腥場面，反而是角色們所做的決定。」

《風林火山》中呈現落雪的銅鑼灣，導演Juno 麥浚龍表示電影雖然以香港為背景，但這不是一套紀錄片，故此裡頭其實比較像是自己創造的世界。（《風林火山》影片截圖）

《風林火山》一幕，有蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

此外，《風林火山》上映一周票房已破8百萬，在中秋檔期間更蟬聯票房冠軍，開映至今一直保持每日最高入場人次之冠；於10月1日開畫當日大收360多萬，更創下2025年港產片單日最高入場人次，足證是本年度不容錯過話題之作。