選擇有罪｜韓國開畫破朴贊郁個人紀錄　4大賣點引爆2百萬人次入場

入圍第82屆威尼斯影展，被譽為本屆奧斯卡大熱之選，《分手的決心》、《原罪犯》康城最佳導演朴贊郁，聯手韓國兩大神級影帝影后李炳憲及孫藝珍，共創直擊人性代表作《選擇有罪》(No Other Choice)，於9月24日（三）正式於韓國上映，並創下2025年韓片最高預售紀錄。上映後連續5天榮登票房冠軍，亦打破朴贊郁導演過往紀錄，成為其個人作品開畫日入場人次最高的電影，5日累積入場人次更大破百萬，至今更達2百萬人次，引起全球影迷熱切期待！（香港上映︰10月16日）

《選擇有罪》打破朴贊郁導演過往紀錄，成為其個人作品開畫日入場人次最高的電影。（《選擇有罪》劇照）

賣點1：突破朴贊郁風格之作

憑藉《原罪犯》、《饑渴誘罪》和《分手的決心》分別榮獲法國康城影展三大獎項的導演朴贊郁，總是以破格的故事劇情與精緻難忘的影像美學而聞名。在《選擇有罪》中，朴贊郁再作突破，選擇了一個富有社會性的中年失業題材，為影迷帶來別開生面的故事！今次電影除了一貫的暴力美學之外，朴贊郁亦深化了故事的諷刺意味，為《選擇有罪》帶來一股前所未見的黑色幽默。隨著無法預測的劇情發展帶來的戲劇張力、荒謬卻讓人忍不住捧腹大笑的幽默趣味、讓人大飽眼福的場景佈置、精細而超班的導演手法；《選擇有罪》將會展示朴贊郁截然不同的一面，注定成為個人新的經典！

《選擇有罪》帶來一股前所未見的黑色幽默，隨著無法預測的劇情發展帶來的戲劇張力、荒謬卻讓人忍不住捧腹大笑的幽默趣味。（《選擇有罪》劇照）

談及電影製作時，朴贊郁就分享道：「若說過往作品帶有隱晦幽默，《選擇有罪》可謂更為直白。」雖然電影有別於朴贊郁過往的風格，但同時也是一部讓他身同感受的電影。他曾表示自己在讀原著小說時，並不覺得造紙有多重要，但對故事角色而言，造紙簡直堪比他們的性命。「這讓我想起自己的生活和事業。對觀眾來說，電影或許只是個約兩小時的娛樂，但也是團隊傾盡一切，以生命創造的。」這樣的共同之處也讓朴贊郁被故事觸動，繼而推動他創作劇本。雖然最後耗時近二十年才製作成功，但朴贊郁依舊稱《選擇有罪》作自己最渴望製作的電影。

朴贊郁就分享道：「若說過往作品帶有隱晦幽默，《選擇有罪》可謂更為直白。」（《選擇有罪》劇照）

賣點2：神級影帝影后攜手演繹

除了導演朴贊郁外，電影裡每位演員同樣交出百分百精彩演技，不單為電影注入豐富活力，也為觀眾帶來一幅諷刺感滿滿卻又不得不心生同情的眾生相。由曾與朴贊郁合作過《JSA安全地帶》的影帝李炳憲飾演的主角劉萬洙，因為失業走投無路而選擇大開殺戒。雖然看似荒謬，卻又讓人看得唏噓。在李炳憲的演繹下，萬洙由一開始的滿足和自豪，到後來失業的焦慮和絕望，再到最後選擇為自己「殺」出生路的扭曲與決心，過程中的掙扎和蛻變被李炳憲演繹得淋漓盡致。導演朴贊郁也忍不住大讚：「李炳憲能在幾秒鐘內切換多種情緒，讓整個表演從頭到尾都不乏味。」

李炳憲飾演的萬洙，由一開始的滿足和自豪，到後來失業的焦慮和絕望，再到最後選擇為自己「殺」出生路的扭曲與決心。（《選擇有罪》劇照）

戲中與李炳憲最多對手戲，分別參與《愛的迫降》、《智命談判》等被推崇之作的孫藝珍表現同樣出色。在面對家庭環境逐漸惡化的問題，孫藝珍飾演李美利所展現的理性和堅毅性格，為故事帶來別樣的戲劇張力，亦與李炳憲擦出強烈火花。透過孫藝珍動人的演技，她精準地把角色的韌性和樂觀展現於觀眾眼前，延續了朴贊郁導演作品中的傳統——始終有著令人著迷的女性角色。被問到拍戲時的想法，孫藝珍就笑言自己以「美利會如何應對」的想法去詮釋每個場景。這也讓她徹底融入角色之中，讓觀眾能貼切地感受角色的情緒之餘，亦為觀眾留下深刻印象。

孫藝珍就笑言自己以「美利會如何應對」的想法去詮釋每個場景。（《選擇有罪》劇照）

賣點3：全明星陣容亮相大銀幕

至於萬洙求職路上的對手和挑戰，他們分別有朴熹洵飾演的紙廠部門經理崔善焌、李星民飾演的紙廠前資深員工具範模、廉惠蘭飾演的具範模妻子李雅娜，以及車勝元飾演的超強競爭對手高時祖，星級陣容一時無兩。活躍於電視劇集和電影之間，曾經出演《以吾之名》及《Moving 異能》等好評之作，且為韓國資深演員之一的朴熹洵，把善焌既敏感又變幻莫測，以及內心充滿矛盾的心情細膩刻劃，不但展現其極具魅力的精彩演出，也為故事增添了難以預測的變化。

看點4：故事點出當代社會弊病

《選擇有罪》故事改編自美國著名作家Donald E. Westlake的懸疑驚慄小說《The Ax》，雖然已經出版十多年，但在導演朴贊郁手中，他成功把當代的社會及經濟背景融入故事中，並以自己的鏡頭和語言，為荒誕的故事添上一份真實感。透過萬洙一角，朴贊郁刻劃了一場讓觀眾無不身同感受的生存危機——中年失業。由慌張、焦躁，到走投無路，決定為自己「殺」出生路，故事細膩而一針見血地點出職場的殘酷無情，並尖銳地對現今社會制度作出控訴。而故事中各個角色所遇上的難題，亦是現代人皆可能遭遇的真實處境。哪怕置身於充滿黑色幽默的電影鏡頭下，每個角色依舊有血有肉，引發觀眾深刻共鳴。

《選擇有罪》故事改編自美國懸疑驚慄小說《The Ax》，導演朴贊郁成功把當代的社會及經濟背景融入故事中，並以自己的鏡頭和語言，為荒誕的故事添上一份真實感。（《選擇有罪》劇照）

故事大綱：

入圍威尼斯影展、大熱問鼎奧斯卡「最佳國際電影」韓國代表作，《分手的決心》、《原罪犯》康城最佳導演朴贊郁，聯手兩位神級大滿貫影帝影后李炳憲及孫藝珍破天荒合作，共創直擊人性荒誕又寫實的話題作！資深紙廠管理層萬洙（李炳憲 飾）25年來營營役役地工作，與妻子美利（孫藝珍 飾）一家四口過著人生勝利組般的美滿生活。直至一天，公司向他提出「對不起，我們別無選擇。」的解僱通知。為了維持其幸福家庭，萬洙高呼：「我唯一的訴求就是要返工！」下定決心要3個月內找到新工作，但他先接二連三敗走面試，再因只有微薄收入的工作令他面臨痛失安樂小屋的危機......當世界沒有為他預留位置，務求「殺」出一條生路，而返工這些機會…..是否屬於他的？