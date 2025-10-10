國慶票房倒退10年大跌一成　《風林》、愛國電影無法逆轉市場萎縮

十一國慶及中秋節為內地民眾帶來長達八日假期，不少中港猛片選擇於國慶檔期上映，包括港產警匪劇情片《風林火山》、愛國電影《志願軍：浴血和平》、《731》及賣座系列《刺殺小說家2》等十多部電影，期望錄得理想票房成績。然而國慶檔期票房卻令業界大跌眼鏡，總票房僅收報18億3400萬元人民幣，較去年國慶同期收報21億500萬元下跌13%，撇除疫情期間戲院開放特殊安排，更下跌至10年前水平。

《風林火山》票內地房僅過7000萬元人民幣，估算總票房亦僅9766萬。（《風林火山》劇照）

內地電影國慶檔期成績欠佳，有媒體分析指與欠缺領軍大片上映有關，就算《志願軍》系列第三集仍未發揮首兩集之叫座效果。《志願軍》作為主旋律歷史戰爭片，首兩部作品先後於2023年及2024年國慶檔期上映，分別收報8億6800萬及12億600萬元票房，然而來到第三年上映的第三集，《志願軍：浴血和平》卻僅錄得4億8400萬元，票房幾乎減半，但已經為今年國慶檔冠軍作品。

《志願軍：浴血和平》僅錄得4億8400萬元，票房相比兩部前作幾乎減半。（《志願軍：浴血和平》電影劇照）

排列國慶票房榜第二、三名，分別為《731》及《刺殺小說家2》，票房收報3億6700萬元及2億8200萬元，前者未及《南京照相館》一樣取得抗戰勝利80年的叫座效果；後者則未如前作一樣大收及延續口碑。至於香港電影代表《風林火山》，雖然作為都市傳說級鉅製作品，更雲集金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等叫座力極佳的明星演員，然而票房僅過7000萬元人民幣，估算總票房亦僅9766萬，連一億元亦不到，難以逆轉市道逃過、扭轉電影業萎縮的趨勢！

《731》票房收報3億6700萬元。（《731》電影劇照）

《731》未及《南京照相館》一樣取得抗戰勝利80年的叫座效果。（《731》電影劇照）

《刺殺小說家2》票房收報2億8200萬元。（《刺殺小說家2》電影劇照）