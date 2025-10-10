風林火山｜王晶批麥浚龍兩大致命傷　能拍成只因︰一個有錢的爸爸

由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演的電影《風林火山》，耗資4億歷時8年終上畫，但自開畫以來便毀譽參半，成為城中熱話。日前，小紅書便有一條王晶談《風林火山》的影片，直接指出電影有兩大致命傷，又坦言前作《殭屍》雖有新意，但能夠拍出來都是因為一個理由︰「他有這樣一個有錢的爸爸。」

錯用演員再大卡士都冇用

資深導演王晶，作品超過百部，亦拍過不少賣座電影如《賭神》、《賭俠》、《整蠱專家》等，日前拍片以問答形式回應網民對《風林火山》的批評，他就歸納出兩大致命傷，第一是麥浚龍唔識用演員。雖然《風林火山》有無限資金，邀請到金城武出山，又有劉青雲、古天樂、梁家輝等座鎮，但運用上就是失當，體驗了不是有大卡士就一定有好票房，要看故事和配搭。「你要把演員放在恰當的位置，才有威力吧？」王晶以第一幕銅鑼灣大戰為例，無因由的幾個人出來亂殺，而跟他們對峙的，是完全沒有英雄形象的劉青雲。「劉青雲是戲好，可他並不是一個大英雄形象。戲中的金城武、古天樂、梁家輝的形像比他更硬。如果我用劉青雲，就肯定讓他演戲，不會讓他打。」

「６小時怎樣剪成２小時？註定失敗」

至於每當《風林火山》被指情節交代不清楚，人物性格模糊時，便有觀眾指電影原定是６小時版本來解說，但王晶就以此引證麥浚龍的執導能力有問題。「一個有能力的導演必須明白，電影就是100分鐘左右去講故事。你硬要拍六個小時那麼長，就是你根本處理不好劇本。我拍了百多部電影，最過分一部（初剪）長3小時，最後剪到2小時10分還能看。如果你說6小時……最初聽說8小時，怎麼可能剪成兩小時？是一定不行的，一定會崩壞。」

王晶怕大家不理解，更生動地以考試作比喻，「你現在去考試。打鐘了，你說我全部都懂，還要寫兩個小時，會不會給你寫？不會嘛！有規則的！」

「一個有錢的爸爸」

在王晶眼中，《風林火山》的劇本似有不少問題，但最終仍然面世，他搬出一個，甚至是唯一的理由。「他有這樣一個有錢的爸爸。花那麼長時間那麼多錢去拍《殭屍》，是有點新意，可是肯定不賺錢嗎？如果不是有這樣一個有錢的父親，哪一個投資人能忍受他那麼多年那部戲不完成？」王晶甚至重提由Juno執導的《殭屍》，以及由黃精甫執導，Juno主演兼監製的《復仇者之死》，都是因為有個富爸爸，否則兩套戲都不會存在。王晶更補充自己細個不是甚麼富家子，但18歲已經不用問家人拿零用錢，靠自己能力賺取金錢。

最後，近日《風林火山》出現的負評潮，被不少網民聯想到當年王家衛的《阿飛正傳》，一樣充斥負評但若干年後捧為經典。就此，王晶就以怎樣能成為一個好導演來解說︰「一個好導演要一個合理的預算裏面，把戲拍好……王家衛花5年去搞《繁花》，出來真的值那5年。你花8年去搞這個《風林火山》，出來值甚麼？」