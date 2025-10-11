創戰紀戰神降臨｜李蔓瑩讚4DX勁　激進身材震撼網民︰羨慕伍允龍

本年度最期待的科幻鉅製《創戰紀：戰神降臨》（Tron:Ares），昨日（9/10）香港正式上畫，電影談及AI程式走入人類世界，視覺特效與場景都非常震撼，電影公司力推要大家欣賞4DX版，讓觀眾置身現場一樣。而藝人李蔓瑩 （Renee）就獲邀欣賞，仲拍片分享體驗過程。不過Renee身材向來驕人，加上4DX的震盪效果，在其身上發揮更為顯著，令網民統統錯重點。

《創戰紀：戰神降臨》當然不少得經典飛車場面，但今次將會在現實世界中上演。

影片中，Renee去到APM的4DX戲院睇《創戰紀：戰神降臨》，而在欣賞時，電影公司亦找專員拍下欣賞時的激烈動感，結果視覺效果不比《Tron》差，令影片上載一晚後，已獲1.7萬個like，更吸引不少網民留言︰「睇你好過睇戲」、「片商真係識啲嘢，搵啱人做4DX宣傳」、「我全程視線無離開過畫面中央」，而最多人like的一句就是「好羨慕伍允龍」。

Renee去到APM的4DX戲院睇《創戰紀：戰神降臨》，未入場已有3D效果。（影片截圖）

全程充滿動感，Renee睇得開心，觀眾都睇得興奮。（影片截圖）

Renee在帖文中亦寫下感受︰「係我睇過4DX最勁嘅一套戲 TRON:ARES 《創戰紀：戰神降臨》 好難得大會可以影低我哋睇戲時嘅反應 睇返真係覺得自己好似玩緊機動遊戲咁 落雪 海陸空 撞車 打人 俾人打 通通都有感覺 温馨提示就係～真係唔好買爆谷入去。」

完場時，仍有深深的餘韻揮之不去，念念不忘。（影片截圖）

