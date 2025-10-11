風林火山︱張文傑戲份由熊欣欣指導　無安全問題：安全措施有晒

張繼聰、黃浩然、張文傑、小野盧鎮業等香港演員昨日（10日）出席時裝鞋履品牌活動開幕派對，眾星以美式休閒造型亮相，配襯品牌標誌性皮靴。張文傑作為新一代動作演員兼武術指導，亦以男人味十足的白背心粗獷打扮亮相，在活動現場接受傳媒訪問期間，分享有份參演的《風林火山》背後動作團隊努力，並談到有關更換指導、安全性問題等熱議話題。

張文傑以男人味十足的白背心粗獷打扮亮相活動。（莫匡堯 攝）

張文傑以男人味十足的白背心狙獷打扮亮相活動。（莫匡堯 攝）

《風林火山》近日於香港熱映，張文傑亦為劇組一員，談到該作品時他表示僅參與銅鑼灣槍戰關鍵戲份，飾演其中一位蒙面槍手：「當年我都知道見唔到樣嘅，以前係一個幕後、替身嘅時候基本上乜嘢都做。當時喺惠州搭咗一個落雪嘅銅鑼灣，都覺得幾震撼，我仲影咗好多相！返嚟香港喺真嘅銅鑼灣拍多幾場，都會幻想真係落雪會點。」作為罕有參與銅鑼灣搭景戲份的演員，張文傑亦有分享拍攝過程：「嗰陣時日日拍，連續拍咗三個禮拜，因為每一個鏡頭都好仔細、人數又多，一日九個鐘可能只係拍三四個鏡頭就收工，度得好完美先開機。」《風林火山》號稱耗資四億元拍攝，張文傑亦親身感受「銀彈」充足的製作規模：「佢真係畀幾排彈匣我，掃完一排、再掃到冇晒子彈先cut機，作為一個演員可以無限子彈咁射，其實都幾爽！」

張文傑於《風林火山》重飾演銅鑼灣其中一位蒙面槍手。（《風林火山》電影劇照）

張文傑接受訪問時，談及有份參與《風林火山》的戲份。（莫匡堯 攝）

談到《風林火山》動作指導相關的多番熱議，張文傑透露自己參與的時期由熊欣欣擔任：「當時係熊欣欣師傅負責。（留意到轉指導的安排？）嗰陣又冇留意到。（現場有沒有安全性問題？）我冇留意到有，因為都牽涉開槍、爆破、撞車，我嘅範圍係開槍為主，都冇安全性問題，大家拍戲咁耐都識得點做，安全措施基本上都有晒！」他表示拍攝事前亦有槍械指導安排練習：「我哋拍之前有練習，喺空地度試槍，呢啲基本安全都有做到。」事隔多年，張文傑亦成為活躍港產片的動作指導之一，對拍動作電影嘅又有一番心得：「大家都注意安全，拍戲都係安全為主！」他強調需要按安全規範完成動作特技：「例如撞車，拍攝之前都要試，睇吓喺車裏面需唔需要鋪榻榻米，或者用到威吔，都要視乎情況安全性。」

張文傑表示自己參與《風林火山》的階段，動作指導由熊欣欣師傅擔任。（莫匡堯 攝）