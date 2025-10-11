墨魚遊戲︱廖子妤怕原味外套冇人買　聞古天樂參戰封口：我唔知呀

香港傳記電影《梅艷芳》推出3小時完整加長版，昨日（10日）起獨家於百老匯院線上映，飾演梅艷芳姊妹的王丹妮與廖子妤齊齊出席首映禮。王丹妮與廖子妤於首映禮上接受傳媒訪問時，分享完整版加入足本內容以外，亦談到二人過去三度合作後，或會在《毒舌大狀》吳煒倫導演合作黃子華的神秘新作中重逢！

王丹妮、廖子妤出席《梅艷芳》3小時完整版首映禮。（莫匡堯 攝）

王丹妮憑《梅艷芳》出道成為電影演員。（莫匡堯 攝）

王丹妮在海報前再模仿梅姐的招牌pose。（莫匡堯 攝）

廖子妤。（莫匡堯 攝）

王丹妮、廖子妤在《梅艷芳》3小時完整版首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

王丹妮接受訪問時，感謝已故歌影天后梅艷芳的傳奇故事電影，讓自己踏入電影圈：「我覺得好感恩，始終呢部係我入行嘅電影，因為梅姐、《梅艷芳》令大家知道有一個新演員叫做王丹妮！」她自言因為角色及電影廣受歡迎，讓觀眾市民認識自己，每次在街頭無論稱呼她為梅艷芳、王丹妮均感到非常欣喜與感觸：「梅姐畀咗我好大嘅勇氣，去迎接轉型帶來嘅種種挑戰！」

王丹妮感恩梅姐與《梅艷芳》讓觀眾認識自己。（莫匡堯 攝）

王丹妮與廖子妤先後於《梅艷芳》、《焚城》及《毒舌大狀》合作，對於下一次同框機會卻保持神秘，廖子妤表示：「大家可以期待一下！」王丹妮亦曖昧地表示：「唔知呢、唔知呢！」廖子妤則笑言當日吳煒倫、黃子華與眾多女演員僅為飯聚，請大家繼續期待：「題材劇情都未講得，但係絕對好睇㗎！」至於甚麼題材需要出動眾多女演員，王丹妮則笑言：「好多可能性㗎喎！」

王丹妮與廖子妤先後於《梅艷芳》、《焚城》及《毒舌大狀》合作，一齊做過姊妹、救過火仲打過官司！（莫匡堯 攝）

雖然廖子妤未能透露更多新作細節，但參與《試當真》最後影片「墨魚遊戲」則已公開發布，首次參戰真人騷遊戲節目，更將會拍賣參與拍攝時穿着的「原味外套」，廖子妤笑指：「我驚嗰件外套得我自己bid返！我拍之前好驚會第一關就死，大家可以睇下係唔係！」王丹妮則表示會出錢出力支持好姊妹：「放心啦！嗰件外套我會加入競投同大家爭㗎喇！希望我爭得贏啦！」廖子妤則表示作為平台告別作，陣容非常難得：「之前都冇機會參與『試玩毛』，今次可以100人一齊玩遊戲真係好開心，喺香港YouTube界都係一件盛事！」

廖子妤笑言怕「原味外套」無人參與拍賣。（莫匡堯 攝）

廖子妤參與「墨魚遊戲」，以037號參加者登場。（廖子妤IG限時動態截圖）

據指古天樂亦會參與「墨魚遊戲」拍攝，廖子妤甫一聽到老闆名字便封口：「我唔知呀……我唔知呀……100個人入面又冇見到佢喎！」王丹妮隨即扯開話題：「咁妳會唔會同小野（男友盧鎮業）互相廝殺㗎？」廖子妤便尖叫：「啊！我唔知呀！大家要密切期待『墨魚遊戲』喇！」