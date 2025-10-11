第九屆《首部劇情電影計劃》啟動　歷屆30個優勝作品有18部已上畫

第九屆《首部劇情電影計劃》（下稱︰計劃），由香港電影發展局（電影局）及文創產業發展處舉辦（文創處），並由電影發展基金（基金）撥款資助勝出的新導演及其電影製作團隊拍攝首部劇情電影。文創處昨日（10/10）舉辦了簡介會講解計劃詳情，並邀請了多位曾經參與計劃的電影人親臨現場分享參賽及電影製作經驗。

（左起）《年少日記》導演及編劇卓亦謙、《武替道》監製陳羅超、文創產業助理專員兼香港電影發展局秘書長麥聖希、香港電影發展局委員楊偉誠博士、《但願人長久》演員謝咏欣及《過時．過節》導演曾慶宏出席簡介會。(大會提供)

文創產業助理專員兼香港電影發展局秘書長麥聖希說：「『首部劇情電影計劃』於2013年推出，為本地電影業培育人才。計劃舉行了八屆以來，優勝作品共30個，當中已經上映的共18部，新導演及電影均獲得多項重要提名及獎項，有的更有突出的票房，成績有目共賭。」

在過去3年，電影局及文創展處更資助了13位『首部劇情電影計劃』的新導演出席46個境外影展及放映活動，增加曝光機會，建立他們的國際業界網絡，與境外電影人交流及合作。另外，文創處亦有提名參賽者參加『粵港澳大灣區電影劇本創作與融資工作坊』或資助他們參加韓國富川國際奇幻電影節『亞洲奇幻電影學院國際課程』等，務求為新一代尋找更多培訓及曝光機會。

《年少日記》導演及編劇卓亦謙回想當日截止報名前５日，才將完整劇本交予爾冬陞過目，幸獲答應擔任監製。（大會提供）

而簡介會上，邀請了《武替道》監製陳羅超先生、《年少日記》導演及編劇卓亦謙先生、《過時．過節》導演及編劇曾慶宏先生、和《但願人長久》演員謝咏欣小姐，跟大家分享參賽和拍攝時面對的困難和挑戰。卓導演說自己因工作關係本身認識爾冬陞監製，但一點也不熟悉，笑言最後唯有靠膽粗粗：「我記得我是在報名截止前才將整個劇本寫完，冒昧地走去問爾監製能否四、五日內看完劇本並決定會否做我的監製。」所幸最後亦獲答允，後來回想當時為何這麼短時間仍可以獲得答應，卓導演相信是因為兩人在工作上有一些基礎的相處而獲得信任：「雖然當時的工作不關劇本事，但我也非常之認真看待每一個工作，相信就是這樣得到爾監製的信任，相信我是認真看待這個劇本。」

被問到新導演如何跟監製溝通去完成整套電影拍攝？曾導演表示當時自己是白紙一張，所以其實與他當時的監製溝通就不用任何技巧，往往都是直接坦白：「監製都已經很資深和閱歷無數，所以其實也不用轉彎抹角，反而坦白跟監製直接講出自己的想法，監製也會很直接認同或是否定你的想法。這種真誠的溝通，會讓我們走得容易點。」

《武替道》監製陳羅超分享時下電影題材，需要成為大眾討論的熱話，「我們一直是在尋找這類型的題材。」（大會提供）

陳羅超監製分享了作為監製挑選作品的心得，亦向參賽者寄語寶貴的建議。陳監製覺得最近香港出現幾套過億票房電影，共同的特色是除了有著名出色的演員之外，另一個特色就是電影都成為社會熱話：「電影題材需要成為大眾討論的熱話，我們一直是在尋找這類型的題材，能掀起大眾討論的題材，能夠讓觀眾覺得需要入場看一次，甚至重看多次，讓觀眾覺得自己跟着潮流走沒有落伍。」

演員謝咏欣亦分享了一些作為演員與導演溝通上的經驗。（大會提供）

除此外，演員謝咏欣亦分享了一些作為演員與導演溝通上的經驗，「我記得拍攝《但願人長久》時導演安排了遊戲給我們讓我們更加熟悉彼此，讓我們能夠逐漸信任大家。因為在片場有時候演員會感到迷惘，或不明白導演的一些指示，因為不明白所以需要勇於發問，因為互相信任就不會害怕發問，所以信任很重要。」讓在座不少人了解到導演在拍攝現場與演員的互動技巧。完場的自由交流環節同樣熱鬧，不少希望參賽的參與者都把握機會認識在場的監製及與幾位嘉賓交流。

「第九屆首部劇情電影計劃」現正接受申請至12月15日，比賽分為大專組及專業組，歡迎有志投身電影業的團隊報名參加。計劃的參賽詳情，請瀏覽香港電影發展局網頁（www.fdc.gov.hk/tc/fffi）