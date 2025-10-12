動作傳承｜陳俊峰用動作講故事　羅浩銘︰老闆唔好覺得動作一定貴

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦的《香港電影巡禮—吉隆坡站》於上月順利舉行，今年大會帶了六部精選的港片前往與當地觀眾分享。其中《拼命三郎》及《觸電》，分別由動作指導陳俊峰（MJ）及羅浩銘做代表，宣揚香港動作片。《香港01》隨團前往之餘，亦跟兩位做了一個專訪，大談香港動作片的前景，一部《九龍城寨之圍城》的成功，又會否為動作片帶來一個小陽春？

《拼命三郎》及《觸電》，分別由動作指導陳俊峰（MJ，左）及羅浩銘（右）做動作指導。（Hugo FOK 攝）

陳俊峰（MJ）與羅浩銘，未入行經已互相認識，二人最先學的武術同樣是跆拳道。陳俊峰︰「是當年比較普遍的運動，後來又練過parkour，一齊玩的朋友有來自電影界的，就係咁開始入行做動作替身。」羅浩銘就一直習跆拳道為主，一次以成龍名義，全球尋找接班人的《龍的傳人》招募徒弟計劃中，在加拿大選區勝出，有機會到北京比賽，雖然最終18強止步，但就開始對電影有興趣，不斷寄信自薦到不同電影公司，最後由臨時演員做起，「第一部參與係《撲克王》，有古天樂、劉青雲，而我就企何超儀隔籬做保鑣，當時劇組問有冇人有興趣做其他崗位，我都積極參與，只要你畀人感覺係幫手解決到問題，下次就會再搵番你嚟開工。」

Locker（林家熙）與細貓（應智越）專程去練泰拳，所以拍出來甚有效果。（《拚命三郎》電影劇照）

《拼命三郎》打得寫實

談到二人帶來的作品，《拼命三郎》與《觸電》是兩種口味的動作片，前者寫實，後者科幻天馬行空，各有特色各有難度。陳俊峰︰「近十幾年，動作設計都係跟劇本去走，唔係8、90年代追求視覺那種模式，唔係個個警察都識後空翻，而家追求寫實。戲中譚耀文跟鄭浩南哥拍過唔少動作片，而Locker（林家熙）與細貓（應智越）更專程去練泰拳，所以拍出來都有效果。其中兩位前輩在壓軸一場戲，刻意寫到想打到舊時那種狼，但年紀大已經喘晒氣，當中就是要拍出這種細膩，唔想再為動作而設計動作。」

《觸電》的劇本羅浩銘有份寫，因為自己都鍾意打機，可以有很多創新諗法加入去。（《觸電》電影劇照）

《觸電》天馬行空的代價

《觸電》的劇本羅浩銘有份寫，因為自己都鍾意打機，可以有很多創新諗法加入去。「呢種動作香港冇人拍過，外國有但都係《挑戰者1號》（Ready Player One）或《創‧戰紀》（Tron）嘅幾億大製作，講咗等於冇講，所以創作自由度好大，但都可能會被觀眾鬧太誇張，幸好自己團隊的成員都好熱血，個個都好全心全意去試新嘢。」

能夠帶兩部有不同風格的動作片，來到馬來西亞宣傳香港電影，兩位都顯得興奮。（Hugo FOK 攝）

「動作片」唔一定係貴

近年電影市道差，動作片涉及的人力及拍攝時數較長，會否在逆景下首當其衝？陳俊峰︰「市道差就每個部門都受害，你又睇番過去，有戲開每個部門都有機會埋位，唯獨動作組，只要部戲冇動作就唔使用到我哋，所以大家都辛苦，唯有裝備下自己，鍾意嘅就留低，想暫停一下都可以。」

戲中大部分場景都是實景拍攝，減輕成本不用搭建。（《觸電》電影劇照）

羅浩銘在此想替動作片澄清︰「好多老闆都畀『動作片』三個字嚇怕，其實大有大做細有細做，你要炸飛機炸紅隧當然會貴，但廿年前部《殺破狼》，全片都係得三場打戲，都係拳頭交，但部戲都已經變成經典。如果套戲劇本好，三場打戲已經可以好好睇。相反就算你拍文藝片，你一定要去巴黎取景，咁一樣會貴。」

咁最平又可以去到幾平呢？200萬！羅浩銘應承各位老闆，200萬可以埋單。「徐克《蝶變》、吳宇森《英雄本色》，當年成本都唔多，一樣照做到。好似《觸電》第一幕喺皮廠拍攝，我哋要製作一啲障礙物畀ANSONBEAN擋子彈，但我哋冇Budget，所以就地取材，喺現場搵啲垃圾陳置個War Game場出嚟，出來一樣好睇。我哋有信心，創意會畀到驚喜大家。」

羅浩銘指好多老闆都畀「動作片」三個字嚇怕，以為一定貴。「其實大有大做細有細做。」（Hugo FOK 攝）

「首部劇情」都可以係動作片

香港政府有大大小小對電影資助的計劃，其中「首部劇情」分大專組及專業組，分別有500萬及800萬的資助，而《武替道》就是首部計劃中「首部動作片」，非常難得。陳俊鋒︰「咁係因為新一代導演未必識拍動作，你問新導演加場動作好冇，佢通常都話好，但只限套戲入面有動作，而唔係一部真正的動作電影，動作電影就好似默劇，用動作講故仔，好難寫。而文藝片完成度又較易掌握，所以首部劇情通常都以文藝、社會議題為主。」

《武替道》是少有能在《首部劇情片計劃》，勝出的動作片。（電影《武替道》劇照）

羅浩銘雖然沒有參加首部劇情計劃，但他在古天樂老闆的鼓勵下，都在設計動作前寫下劇情︰「古生就係鼓勵我去創作，唔好成日等運到，話冇角色搵自己，索性自己去寫，去創造機會畀自己。結果單單故事大綱都改到第三次先成事，希望大家都畀多少少機會動作片，低成本拍出來都會有驚喜，唔使部部都係《九龍城寨之圍城》，業畀最需要係中小型電影。」

訪問當日，《觸電》在香港剛開畫，首日只得5萬港元！當時未有奇蹟先兆，但問到羅浩銘心情，他竟然無有怕。「我好老實同你講，一啲都唔擔心，戲院畀天地場我，我預咗，因為你對我部戲冇信心，但只要捱得到一段時間，有時間去慢慢蘊釀口碑出去就一定得。就好似戲中劇情一樣，成班雜牌軍都可以打番上去，我呢刻就好似《大時代》方展博，等緊大奇蹟日出現。」結果事隔三星期，單日票房不跌反升，戲院排片亦加場，票房亦去到150萬，縱是小奇蹟，但都是奇蹟，都值得驕傲。