陳羅超見證「首部劇情」已成品牌　預期來年市道回暖︰有幾部大片

第九屆《首部劇情電影計劃》，昨日（10/10）舉辦簡介會，會上更邀請數位歷屆勝出作品的參與者，跟參賽者分享經驗。其中第七屆專業組的得獎作品《武替道》監製陳羅超先生（Angus），接受《香港01》訪問，問及當初為何接受邀請，擔任《武替道》的監製？「因為佢哋好大膽，800萬想拍套動作片，仲要有3場頗大型的動作戲。」電影圈就是需要這種不怕輸的創意，這次就買大開大。

《武替道》最後在港澳的票房獲得約900萬的成績，在陳羅超眼中是比預期理想。「我要再講一次，佢哋真係好大膽，兩位導演（梁冠堯、梁冠舜）是特技演員出身，想拍一個屬於動作演員的故事，如果拎呢個劇本去搵電影公司，由於係行內故事，娛樂成份不高。而近年動作片以槍戰居多，純動作的較少，加上只得800萬，想拍3場頗大型的動作戲，是有難度的。」

《武替道》是最後在港澳的票房獲得約900萬的成績（《武替道》劇照）

（左起）梁冠堯、梁冠舜憑《武替道》提名第43屆香港電影金像獎「新晉導演」獎。（金像獎提供）

「首部劇情」的品牌價值

陳羅超表示作為普通一個監製，其實未必會批《武替道》這部戲，「導演想拍好多嘢，但係咪觀眾想睇呢？」但同一件事，放到「首部劇情」計劃上，有了資金補助，大家就變得有嘗試的空間。「這個故事是吸引我的，是對整個行業表達一份情懷，要考慮是800萬是否已經足夠去拍。」不夠，就要搭膊頭，而這刻就令陳羅超體驗「首部劇情」這個品牌價值。「拎住『首部』個牌頭去傾製作團隊，傾演員，幫手嘅機會係大啲，因為有名氣，又贏過不少獎項，而且題材會闊一點，對業畀而言都非常吸引，所以呢個計劃係值得繼續舉辦。」

「首部劇情計劃」分為大專組及專業組，勝出的分別會獲得500萬及800萬的製作費，在時下的市道而言，是有一定吸引力。陳羅超︰「當年500萬、800萬已算唔錯，今時今日，好多電影公司開戲都是差不多預算，對於一位新導演，好難從電影公司上拎到這筆資金開戲。」再者，有不少成功拍過「首部劇情」的導演，都已經開始籌備第二、甚至第三部作品。「去到第二部，在沒有太多人義務或減價支持下，都成功做到是幾開心的事。」

參與者要在今年12月15日前，將作品交予大會並進行遴選，而作為一位監製，陳羅超又想看到一些怎樣的劇本？「聽到一啲未聽過嘅故仔，更加想了解15至25歲的年輕人世界，到底想拍或者想睇咩戲？從而能夠鼓勵年輕人入番戲院，有番入戲院睇戲嘅衝勁。」

陳羅超希望在參賽者的作品中，了解到15至25歲的年輕人世界，到底想拍或者想睇咩戲？（大會提供）

來年市道見曙光

談到市況，陳羅超坦言今年全年都是摸索階段，大家都在觀察，上映的都是些存貨，但去到明年，似乎會有一番令人期待的新氣象。「至少明年有幾部大片會上畫，好似《尋秦記》、《寒戰1994》、《怒火漫延》、《誰變走了大佛》，大家都好期待，而且新製作都陸續開始緊。加上環球市場都在轉變，香港電影不再以某一地方市場為主，模式上會有些微調整，對本地製作會有利。」

2026年期待上映電影