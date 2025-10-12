28歲徐嬌漢服上鏡化身白髮魔女　妝容毫無血色慘變凶靈感厲鬼新娘

童星出身的內地女藝人徐嬌，憑2008年周星馳自編自導自演電影《長江七號》出道，反串飾演男主角小迪，當年更榮獲第28屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎。17年後徐嬌轉眼已經28歲，較早前曾到美國留學修讀電影，同時活躍於個人映像創作，並不時分享到內地社交媒體平台，讓粉絲網民一直見證徐嬌多年的成長。

徐嬌憑周星馳電影《長江七號》反串飾演男主角小迪出道。（《長江7號》劇照）

徐嬌現在已經是一位28歲的少女。（徐嬌IG圖片）

徐嬌日前於社交媒體分享一輯個人沙龍照，展示以黑、白及紅色設計的三套漢服風格造型，更漂染一頭銀色頭髮與眉毛，極具個人藝術風格。徐嬌分享指：「花了三年時間，我終於把腦海裡的那些片段、布料、顏色、氣息，整理成一個完整的世界。我將這份沉澱取名為——不嬌造。」似乎暗示相片中的造型以至攝影風格，均由自己一手設計組合而成。

徐嬌將頭髮與眉毛均漂染成銀白色，妝容亦化得慘白。（徐嬌IG圖片）

徐嬌在相片中化身「白髮魔女」，並在空置的中式住宅內外拍攝，效果或未如她預期一樣典雅、層次感豐富。徐嬌在暗黑的中式大宅裡外，以紅、黑、白色長袍或上下裝示人，滲透出一鼓如厲鬼新娘一樣的寒意與陰森氣息，加上個別奇特的擺拍姿勢，由空靈感變成「凶靈感」，更添恐怖色彩；徐嬌在銀髮、銀眉上再以慘白妝容上鏡，僅餘嘴唇上一點深紅，強烈色彩對比亦讓全身似毫無血色，相輯中的形象缺乏生命力。

