觸電｜林敏驄帶「親生女」周末謝票　票房達180萬有觀眾睇足14次

港產勵志電影《觸電》，近日成為電影界黑馬，上映三周票房不跌反升，院商更加場以表支持，而在剛過去的周末，一眾主創人員主演包括林敏驄、柯煒林（Will）、陳毅燊（ANSONBEAN）、吳苑汶、身兼原創故事、策劃、動作指導及演出的羅浩銘都有出席。

《觸電》自9月18日正式上映以來，贏得觀眾的支持與一致好評，截至10月12日累計票房 $1,809,648。隨著觀眾反應熱烈，院線亦不斷加開場次，成為近期本地影壇的黑馬。 在剛過去的週末，《觸電》台前幕後走訪各大戲院謝票，更選擇在沙田新城市廣場Movie Town「Onyx Cinema」同觀眾一同睇戲，向觀眾表達感謝。編劇Lily說：「我好少出嚟謝票，我其實睇咗8、9次。」在旁的林敏驄說：「有人睇咗36次。」林敏驄隨即詢問面前的觀眾，對方表示已看14次，對《觸電》十分支持。

與林敏驄在電視劇《下流上車族》飾演其妻的江美儀和其女兒的羅毓儀都有出席。（大會提供）

林敏驄表示，是日其「家人」亦有前來支持，原來是與林敏驄在電視劇《下流上車族》飾演其妻的江美儀和其女兒的羅毓儀，林敏驄說：「今日我個親生女蔓蔓（羅毓儀）有嚟，佢仲帶埋個奀挑鬼命（林俊其）嚟見家長，佢媽媽車太（江美儀）都有嚟。」林敏驄問席上江美儀覺得《觸電》是否好看，江美儀說：「絕！大絕呀！做乜唔搵我演？呢套戲真係好睇，希望票房一路上升。阿銘（羅浩銘）的動作編排真係好好。」林敏驄笑言：「佢話自己做得好過伍姑娘。」

之後，Will應司儀要求分享一個有關《觸電》的小秘密，Will透露接拍過程已經要排除萬難，因為本來另有工作在身︰「我同導演之前已經認識，受到導演邀請拍攝時，導演打電話俾我話有呢部戲，同時佢遇到一啲困難，當時我飛咗去台灣工作，當時與經理人討論，因為有其他工作，時間上未必配合到，經理人話呢部戲劇本係好，建議我去接，好多謝導演同經理人話畀我知套戲係好，最終做到，係一段好美好嘅緣份，多謝大家。」