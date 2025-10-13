碧咸嫂Victoria紀錄片自爆與厭食症搏鬥多年　兩度隆胸原因曝光

串流平台Netflix日前推出了全新紀錄片《Victoria Beckham：女強人本色》，主要講述前Spice Girls成員兼「萬人迷」碧咸（David Beckham）愛妻Victoria由女團成員蛻變成時裝設計師的艱辛經歷。Victoria在片中坦白當年隆胸的原因，並公開了數十年來與飲食失調搏鬥的痛苦過程，嚴重影響她的生活。

《Victoria Beckham：女強人本色》日前在Netflix上架。（Netflix）

Victoria與自1997年起與碧咸拍拖結婚產子至今27年，一直都備受傳媒關注。她在片中提到當年決定隆胸的原因，是為了迎合「球星太太團」（WAG）的風潮，但接受隆胸手術後不久便後悔。她自爆曾於1999年及2006年兩度隆胸，直至2009年她表示為了個人時裝品牌事業而決定接受「縮胸手術」。

Victoria在片中提到當年決定隆胸的原因，是為了迎合「球星太太團」（WAG）的風潮。（劇照）

由於熱愛時裝的Victoria決定創立個人品牌進軍時裝界，但可惜時裝界只認為她是花瓶，並沒有真正實力而不願正視她的努力。其設計師好友Roland Mouret建議她接受「縮胸手術」：「這源自於我渴望被更認真地對待，而我當時並不知道自己是誰。所以我覺得是Roland鼓勵我做我自己──而不是覺得我必須成為那樣的人。讓我低調一些。我覺得這樣做的好處是，我可以透過我的時裝系列來展現真實的自己。」

Victoria為了創立個人時裝品牌而下了多年苦功，才能在時裝界立足。（IG圖片）

在成為碧咸嫂之前，Victoria已經是女團Spice Girls的核心人物，她在片中透露90至00年代的傳媒並不友善，自己曾多次經歷傳媒的惡意批評，更長期因體重遭受人生攻擊，而這些稱呼令她感到非常無助：「我想控制自己的體重，但這種方式非常不健康。」在Spice Girls解散後，Victoria患上厭食症：「患有厭食症的人，會變得非常擅長撒謊。我從未對父母坦誠過，也從未公開這件事。」更指認為長期被外界認為「不夠好」的言論，對她造成極大打擊和影響：「我很不喜歡眼前的自己，大家給我取了很多外號，從肥豬辣妹到瘦皮猴辣妹都有，我壓力好大，心裡很難受。」

Victoria自爆與厭食症搏鬥多年。（紀錄片畫面）

Victoria重提1999年誕下大仔Brooklyn後，曾在國家電視台BBC節目上，被節目主持人要求體重測量羞辱：「我被迫現場量體重，他們想確定我是否瘦身有成，我們在電視上大笑一番，拿這件事來開玩笑，但我當時真的很年輕，這讓我非常受傷。」老公碧咸亦有在紀錄片中談到這段經歷，並強調在那個年代批評女性體重是很常見現象。Victoria直言因為此事，還有傳媒多次對她的惡意批評，她開始嚴重懷疑自己，並對自己非常苛刻，更經常出現「討厭自己的樣子」的想法。

Victoria重提1999年誕下大仔Brooklyn後，曾在國家電視台BBC節目上，被節目主持人要求體重測量羞辱。（紀錄片畫面）

碧咸力出面力挺太太。（紀錄片畫面）

過去多年，Victoria在外界的形象硬朗極有距離感，更因甚少面露笑容為被形容為「黑面」、「厭世」。作為Victoria閨蜜的Eva Longoria現身紀錄片，表示由於媒體長期對Vitoria充滿負面及惡意批評，才令Victoria每次看到傳媒都感到害怕，但她私下都有風趣可愛的一面。而Victoria亦補充每次見到狗仔對都很不自然：「我不想被拍到，一看到攝影機整個人就變了。我築起心防，武裝自己。我也不喜歡這樣，我寧可不要臉色那麼難看，我也希望自己能充滿自信地微笑走出餐廳。」

Victoria的影星閨蜜Eva Longoria。（紀錄片畫面）