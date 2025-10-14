風林火山︱張翼東演吸毒手下　被金城武淋冰掌摑一鏡到底：係真摑

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影號稱耗資四億元打造、醞釀八年至今終於上映，旋即成為全城觀眾熱門話題作品！早前《風林火山》有關幕後替身、動作武打等環節成為觀眾關注熱點，以張文傑為首等有份參與的武替，均開腔還原製作過程。此外，為金城武擔任「文替」的演員張翼東，近日接受《香港01》訪問，談到替身工作以外，與金城武同框飾演「吸毒西裝手下」的過程，更自爆有幸被金城武連摑36巴！

《風林火山》由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演。（《風林火山》電影劇照）

張翼東於《風林火山》為金城武擔任文替以外，更有幸同框飾演李霧童手下的西裝吸毒男！（張翼東IG圖片）

張翼東畢業於香港演藝學院表演系，求學期間經同班同學認識電影業內幕後工作人員，八年前得知《風林火山》需要尋找金城武文戲替身演員，張翼東便經同學介紹參與：「佢哋要搵金城武嘅文戲替身拍大Wide Shot、背面與手手腳腳。我同學就介紹咗我去，因為我身高同身形都同佢差唔多。」張翼東表示有意參與後，無須經過試鏡便獲取錄。

《風林火山》劇組有為金城武安排文戲替身。（《風林火山》電影劇照）

由於張翼東與金城武身型相若，因此不用經過試鏡便成為金城武文替。（張翼東IG圖片）

張翼東參與《風林火山》金城武的文替工作後，竟獲得意外驚喜，劇組得知張翼東亦為演員後，便請他參演金城武於廚房發狠一幕的角色，成為情節中李霧童手下吸毒的西裝男。該段劇情中，張翼東上演被金城武從雪房拖出、將頭部塞在洗手盤中淋冰水、最後連續掌摑的橋段：「做咗佢替身，之後先知道要拍呢一場戲。過程係真摑，因為拍長鏡頭，每次都要一氣呵成打我。大槪係每次6巴，拍攝六個鏡頭總共36巴！」他更盛讚金城武每次出手準繩度極高、每巴均摑在面上、沒有傷及眼耳口鼻。

張翼東與金城武於廚房一幕同框演出。（張翼東IG影片截圖）

張翼東上演被金城武從雪房拖出、將頭部塞在洗手盤中淋冰水、最後連續掌摑的橋段。（張翼東IG影片截圖）

張翼東上演被金城武從雪房拖出、將頭部塞在洗手盤中淋冰水、最後連續掌摑的橋段。（張翼東IG影片截圖）

張翼東上演被金城武從雪房拖出、將頭部塞在洗手盤中淋冰水、最後連續掌摑的橋段。（張翼東IG影片截圖）

張翼東上演被金城武從雪房拖出、將頭部塞在洗手盤中淋冰水、最後連續掌摑的橋段。（張翼東IG影片截圖）

六個鏡頭中，張翼東被金城武摑足36巴！（張翼東IG影片截圖）

六個鏡頭中，張翼東被金城武摑足36巴！（張翼東IG影片截圖）

由金城武替身、繼而有幸同框演出，張翼東表示金城武為人非常友善專業，亦對大小演員非常禮貌：「拍完最後個鏡頭，我出咗去抹頭。佢主動行過嚟問我『你沒事吧？』好緊張擔心我有事。我答『我冇事，和你拍這場戲是我的榮幸』佢好擔心咁話『榮你的頭呀』然後畀咗一個安慰嘅擁抱我。」

張翼東對金城武表示，能夠同框演出實為自己的榮幸。（張翼東IG圖片）

麥浚龍導演作為《風林火山》的靈魂人物，張翼東在拍攝中亦親身與對方接觸。對於麥浚龍督導拍攝的方法，張翼東透露在演繹上自由度甚大：「佢冇教我點演，只係講成場戲嘅背景，角色嘅狀態。佢會講動作行位，但係點樣演，佢就交畀我哋發揮。」更表示麥浚龍亦是相當體察演員需要的導演：「有一場我係做替身，要做啲動作，都辛苦，做完隻手震晒。完咗之後導演就開咪講『全廠收工。我哋多謝阿東』跟住全場拍手掌，我都好感動、好難忘！之後仲邀請我入去導演帳篷，同佢一齊睇Playback（畫面回放）。」雖然張翼東未能透露替身戲份屬於甚麼橋段，但笑言觀眾觀賞期間或能夠細心留意、察覺得到自己演出的部份。