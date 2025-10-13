陳法拉獲金球獎主席親自接待顯地位　明年有望首度競逐國際影后

荷里活電影《小人物之歌》（Ballad of a Small Player，暫譯）由愛爾蘭金球影帝哥連法路（Colin Farrell）、陳法拉、奧斯卡影后泰達史雲頓（Tilda Swinton）及威尼斯影后葉德嫻主演，電影近日先後於多國電影節放映，哥連法路與陳法拉亦馬不停蹄出席，為電影宣傳落足腳力！陳法拉於英國時間昨日（12日）先後出席倫敦電影節兩場宴會，在影帝哥連法路攜同下與大量英國影人接觸，似乎法拉在荷里活穩定發展之餘，亦積極在英國尋求機會大展拳腳！

陳法拉最近馬不停蹄出席各國電影節為《小人物之歌》進行宣傳。（視覺中國）

陳法拉最緊馬不停蹄出席各國電影節為《小人物之歌》進行宣傳。（視覺中國）

陳法拉昨日先後出席「第69屆倫敦電影節」期間舉辦的Netflix頒獎典禮早午餐會及金球獎雞尾酒會，與一眾英國影壇演員幕後接觸交流。陳法拉昨日上午首先以一襲紅色平口露肩連身短裙亮相早午餐會，與秋冬休閒打扮亮相的哥連費路及導演Edward Berger代表《小人物之歌》出席。陳法拉於會上與奧斯卡依撒（Oscar Issac）、導演Reinaldo Marcus、電影配樂大師Alexandre Desplat等英國影人會面，在為鮮有登上Netflix平台作品的香港演員，相信陳法拉未來有望成為常駐香港鐵腳演員之一！

陳法拉與哥連費路一同出席Netflix舉辦的早午餐會。（視覺中國）

陳法拉、哥連費路及導演Edward Berger代表《小人物之歌》出席。（視覺中國）

陳法拉以一襲紅色平口露肩連身短裙亮相早午餐會。（視覺中國）

陳法拉在會上與奧斯卡依撒等英國影人會面。（視覺中國）

陳法拉在會上與導演Reinaldo Marcus等英國影人會面。（視覺中國）

陳法拉在會上與電影配樂大師Alexandre Desplat等英國影人會面。（視覺中國）

晚間陳法拉亦出席金球獎於倫敦電影節期間舉行的雞尾酒會，以一身金色吊帶長裙高貴亮相，法拉於私密度相當高的酒會前，獲金球獎協會主席Helen Hoehne親自接待，足顯國際影壇對法拉的重視，並一同在活動佈景版前合照。陳法拉於會內亦與英國演員Tom Blyth、Claire Foy等表現得相當熟稔。陳法拉主演的《小人物之歌》即將在Netflix上映，隨金球獎等大型頒獎典禮對串流平台影視作品越發重視，同類作品亦於此前兩屆頒獎禮奪得不少獎示，相信陳法拉極有可能提名競逐2026年金球獎影后，甚至奪得首座國際影壇大獎！

陳法拉以一身金色吊帶長裙高貴亮相金球獎於倫敦電影節期間舉行的雞尾酒會。（視覺中國）

陳法拉獲金球獎協會主席Helen Hoehne親自接待。（視覺中國）

陳法拉以一身金色吊帶長裙高貴亮相金球獎於倫敦電影節期間舉行的雞尾酒會。（視覺中國）

陳法拉以一身金色吊帶長裙高貴亮相金球獎於倫敦電影節期間舉行的雞尾酒會。（視覺中國）

陳法拉於會內亦與英國演員Tom Blyth表現得相當熟稔。（視覺中國）

陳法拉於會內亦與英國演員Tom Blyth表現得相當熟稔。（視覺中國）